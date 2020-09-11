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口水直流！「台灣美食」衝上微博熱搜　陸網友暴動：烤腸此生難忘

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▲▼小吃,夜市美食,蚵仔煎,雞蛋煎（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

▲蚵仔煎。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台灣美食享譽國際，深受許多外國人喜愛，今天還一度登上微博熱搜，掀起一票大陸網友的討論，紛紛留言表示「本來不餓的，越看越餓」、「我的天啊啊啊啊」、「流口水了……」、「我太愛大腸包小腸了」。

大陸微博熱搜排行榜上，今（11）日一度出現「台灣美食有多誘人」的話題，當中有171秒的影片介紹台灣各式美食，貼文指出「以前看台劇印象最深刻的就是各種台灣小吃，蚵仔煎、珍珠奶茶、牛肉麵、大雞排、大腸包小腸、滷肉飯、鹽酥雞、蚵仔麵線...快來說說你們最愛的台灣美食。」

▲▼台灣美食有多誘人登上微博熱搜。（圖／翻攝微博）

▲台灣美食有多誘人登上微博熱搜。（圖／翻攝微博）

話題一出，不少大陸網友留言指出，「最近可想吃灣灣美食了！所以是時候去一趟福建了」、「我就說一下大雞排真的很大很好吃」、「好餓」、「代入感很強，我已經感覺在吃了」、「沒去過台灣，感覺好好吃啊」、「真的好想去台灣誒」、「想去夜市」、「以前在台灣一個峽谷吃的烤腸此生難忘」、「好愛花蓮的炸彈蔥油餅」。

不過，也有人表示，「其實大部分是福建閩南的小吃！廈門夜市幾乎都能吃的到」、「大可不必宣傳，閩南也有」、「閩南都有，不用去台灣，別去商業小吃街就很正宗」、「其實好多就是閩南小吃啊～特別是蚵仔煎」、「來福建。福建也有」。

▲滷肉飯的蜜汁含有糖份。（圖／記者顏心彤攝）

▲滷肉飯。（示意圖／記者顏心彤攝）

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