倒數123！鎖定違規雙B超跑　假車禍詐保300萬

▲台中市刑大科偵隊調查宋姓、林姓男子兩人以假車禍真詐財，不法獲利300萬元。（圖／台中市警局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市刑大科偵隊利用大數據調查，一名宋姓男子與曾當過保險業務員的林姓男子，涉嫌自去年以違規車主為目標，瞄準雙B轎車、賓利、小牛(藍寶堅尼)等保險金額高的名貴跑車，製造假車禍，藉此詐取保險金與醫療費用，粗估犯案約20起，詐保金額約300萬元，宋、林兩人被依詐欺罪移送台中地檢署，檢方聲押宋獲准、林交保。



台中市刑大科偵隊調查，107年起至今發生的交通事故時，發現宋男在短時間內密集發生車禍，雖部分事故無顯著傷勢，但宋男都要求員警依車禍事件流程受理報案及記錄，一旦員警問太細，宋男還會投訴員警服務態度不佳，科偵隊察覺顯著異常，遂展開調查。

案經報請台中地檢署民股謝怡如檢察官指揮，並協請財團法人金融法制暨犯罪防制中心共辦，經分析發現宋、林兩人平常習慣在馬路上「任意」找尋分隔線上違規等候左右轉、路邊之違規停車或併排停車、或是違規迴轉的車輛，若是發現目標車輛，宋嫌就會刻意撞上製造車禍事故，事後再向當事人或保險公司強索理賠。

刑大科偵隊更發現，去年7月間兩嫌發生車禍竟是自導自演，當天以林男汽車故障臨停路邊再突然開門，讓宋男騎機車假裝閃避不及撞上倒地受傷，誇張的是，二嫌為使碰撞時間點恰恰好，還用手機通訊軟體在車子接近前同步喊數「1、2、3撞!」，光是這單一案件宋嫌即透過調解委員會程序向保險公司詐取50萬元理賠金成功，累計宋嫌自107年迄今已發生20件有通報或紀錄的車禍事故，且初估獲取理賠金約300萬元，因查獲時扣得相關犯罪事證，且宋嫌有串證滅證顧慮，遭檢察官聲押獲准，後續將對其他涉有詐保案件擴大偵辦。

▲台中市刑大科偵隊調查宋姓、林姓男子兩人以假車禍真詐財，不法獲利300萬元。（圖／台中市警局提供）