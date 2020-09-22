台積電苗栗竹南新廠進度達30%　預計2021年中完工！創2千工作機會

▲台積電苗栗竹南新廠進度已達30%，預計2021年中可完工，可望帶動頭份、竹南周邊效益。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台積電公司在竹南科學園區投資3000億資金設廠，盼望新廠進駐營運後，為頭份和竹南地區帶來廣大而正面的效益，進而帶動全縣整體發展；縣長徐耀昌、議長鍾東錦及竹南鎮長方進興等人，前往工區了解目前建廠進度，目前進度約達30%，預計2021年中可完工。

縣長徐耀昌表示，台積電進駐竹南科學園區，截至目前為止，是他上任後金額最大的投資案，可望為地方帶來逾2000個工作機會，員工會以進入這個產業龍頭、績優企業為榮，勢必能吸引許多苗栗子弟返鄉就業，職場與家庭兼顧，又可減少額外開支，為苗栗許個經濟繁榮的願景。他也宣示，縣府團隊會持續努力招商引資，協助企業廠商解決難題、排除障礙，有信心在任期屆滿前達到「破兆」目標。

▲▼縣長徐耀昌及議長鍾東錦率府會同仁聽取簡報，其中植樹回饋社區已完成第一階段250株。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府工商發展處指出，台積電自2012年取得竹南科學園區特定區內「園區事業專用區」土地，分別有北側基地7.78公頃和南側基地6.53公頃，以3000億的總投資額建置先進製程封測廠，2020年5月拍板定案後，縣府旋即協助迅速於15日核發建築許可，7月初北側基地開始動工施作，新廠預定2021年中完工投入營運。台積電已與工策會建立合作管道，縣籍鄉親如有專長適合者，可向工策會投遞履歷，將專案服務轉送公司媒合。

縣長徐耀昌對台積電投資設廠案相當重視，21日率同工商發展處長黃智群視察建廠工程及植樹回饋成果，廠方就目前建廠工程進度及植樹回饋現況提出簡報；其中工程進度為30％，植樹回饋社區已完成第一階段250株，預定在特定區綠地及公共設施用地，種植1000株喬木綠美化，剩餘750株將以樹木銀行概念，視特定區現況需求逐步補齊。

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