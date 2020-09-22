　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台積電苗栗竹南新廠進度達30%　預計2021年中完工！創2千工作機會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台積電苗栗竹南新廠進度已達30%，預計2021年中可完工，可望帶動頭份、竹南周邊效益。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台積電苗栗竹南新廠進度已達30%，預計2021年中可完工，可望帶動頭份、竹南周邊效益。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台積電公司在竹南科學園區投資3000億資金設廠，盼望新廠進駐營運後，為頭份和竹南地區帶來廣大而正面的效益，進而帶動全縣整體發展；縣長徐耀昌、議長鍾東錦及竹南鎮長方進興等人，前往工區了解目前建廠進度，目前進度約達30%，預計2021年中可完工。

縣長徐耀昌表示，台積電進駐竹南科學園區，截至目前為止，是他上任後金額最大的投資案，可望為地方帶來逾2000個工作機會，員工會以進入這個產業龍頭、績優企業為榮，勢必能吸引許多苗栗子弟返鄉就業，職場與家庭兼顧，又可減少額外開支，為苗栗許個經濟繁榮的願景。他也宣示，縣府團隊會持續努力招商引資，協助企業廠商解決難題、排除障礙，有信心在任期屆滿前達到「破兆」目標。

▲▼縣長徐耀昌及議長鍾東錦率府會同仁聽取簡報，其中植樹回饋社區已完成第一階段250株。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼縣長徐耀昌及議長鍾東錦率府會同仁聽取簡報，其中植樹回饋社區已完成第一階段250株。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼縣長徐耀昌及議長鍾東錦率府會同仁聽取簡報，其中植樹回饋社區已完成第一階段250株。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府工商發展處指出，台積電自2012年取得竹南科學園區特定區內「園區事業專用區」土地，分別有北側基地7.78公頃和南側基地6.53公頃，以3000億的總投資額建置先進製程封測廠，2020年5月拍板定案後，縣府旋即協助迅速於15日核發建築許可，7月初北側基地開始動工施作，新廠預定2021年中完工投入營運。台積電已與工策會建立合作管道，縣籍鄉親如有專長適合者，可向工策會投遞履歷，將專案服務轉送公司媒合。

縣長徐耀昌對台積電投資設廠案相當重視，21日率同工商發展處長黃智群視察建廠工程及植樹回饋成果，廠方就目前建廠工程進度及植樹回饋現況提出簡報；其中工程進度為30％，植樹回饋社區已完成第一階段250株，預定在特定區綠地及公共設施用地，種植1000株喬木綠美化，剩餘750株將以樹木銀行概念，視特定區現況需求逐步補齊。

・熱賣30年不退燒

►8旬嬤回收養家！一家六口5身障　兒孫重殘臥床...身心俱疲盼援助

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／峮峮忍痛上工　「傳承小鬼暖舉」工作人員鼻酸
公車內部影片曝！司機打2次瞌睡猛抖　暴衝撞死行人
快訊／16歲高中女教室自殘狂噴血！救護車衝校救人
確認一下是你嗎？　5-6月千萬發票有7張未領
華岡5人幫靈堂前「不敢哭出聲」　許瑋甯潰堤：第7天回來找我們
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台積電苗栗竹南新廠進度達30%　預計2021年中完工！創2千工作機會

維護秋節期間社會治安　海巡「擴大威力掃蕩」

協會盃全國壘球錦標賽　40隊齊聚台中21-27日開打

「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

彰化4天2起上吊「送肉粽」！載到無人海邊送煞　里長緊急公告路線

新北環教鋒芒再現　第七屆國家環境教育獎榮獲佳績

9月21日國家防災日　新北「路樹修剪」防災重要一環

新北與歐洲商會對談　侯友宜：歡迎外國投資新北拚經濟

搶國慶、中秋連假　麗寶樂園推第2人入場20元

全台唯一獲獎大學　朝陽科大奪國家環境教育獎特優

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

台積電苗栗竹南新廠進度達30%　預計2021年中完工！創2千工作機會

維護秋節期間社會治安　海巡「擴大威力掃蕩」

協會盃全國壘球錦標賽　40隊齊聚台中21-27日開打

「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

彰化4天2起上吊「送肉粽」！載到無人海邊送煞　里長緊急公告路線

新北環教鋒芒再現　第七屆國家環境教育獎榮獲佳績

9月21日國家防災日　新北「路樹修剪」防災重要一環

新北與歐洲商會對談　侯友宜：歡迎外國投資新北拚經濟

搶國慶、中秋連假　麗寶樂園推第2人入場20元

全台唯一獲獎大學　朝陽科大奪國家環境教育獎特優

王志鵬／「去中國化」下，台灣荒誕的歷史課

澳媒駐北京記者2年前就被騷擾！家人也遭殃　首度公開內情

iOS14更新率優於去年　發布５天超過25％用戶下載

爸爸去跑步！歐告放風一半「直接棄養媽媽」　她默默回去超淒涼

閻麗夢：新冠病毒是「SARS」加強版　疫苗研發悲觀…預防更實際

馬英九諷丁允恭：羅智強年輕奪懷恩獎...但「他不是渣男」

簽約金僅3000美元　天使菜鳥轟滿貫寫選秀39輪奇蹟

林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首　特區政府願意提供協助

24歲男喝茫一動作...同事被「瞬間割喉」血管全斷！苦撐1月斷氣亡

陸官方首次表態「海峽中線不存在」　專家：強化一中原則

地方熱門新聞

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

彰化4天2起送肉粽！載到海邊送煞

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

8旬嬤靠回收養6口人　5人身障盼援助

國慶中秋　麗寶樂園推推第2人入場20元

協會盃全國壘球錦標賽　台中21日開打

青埔有「兩難」　市議員彭俊豪質詢

24歲設計團隊拿下Dyson冠軍首獎

後庄幼兒園3月完工　容納師生350人

浪浪米克斯現身洲際球場

改善青埔塞車　規劃三處高速公路計畫

桃園水利會新大樓超吸睛　未來使用農委會定奪

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

朝陽科大奪國家環境教育獎特優

更多熱門

相關新聞

台積電新廠圍籬噴漆　路邊車輛通包

台積電新廠圍籬噴漆　路邊車輛通包

台灣積體電路公司於苗栗縣竹南鎮設置先進封測廠案，已於7月正式動工；有民眾在臉書《我是頭份人》上PO文表示，15日中午經過附近，恰巧在做圍籬噴漆工程，竟發現周遭臨停車輛都罩著保護套，大讚是「有佛心」的工廠，難怪股票一直漲！

關鍵字：

台積電竹南廠進度30%2021年中完工

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

汐止4處爛尾樓「爛成廢墟」　屋主不死心！開價近800萬求售

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面