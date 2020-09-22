高雄婦居家檢疫猝死！早上通話中午突失聯…檢相驗採新冠檢體

記者洪靖宜／高雄報導

高雄驚傳居家檢疫者在家死亡！一名住在林園區40多歲的女性，16日從上海返台後就住在自宅居家檢疫，21日環保局人員準備清理垃圾時卻2度聯絡不到人，里幹事也還是找不到人，因此因此通報民政局會同警察人員到現場查察，發現她已經明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，而今日相驗會進行新冠肺炎採檢，結果將由中央流行疫情指揮中心公布。



▲高雄市林園區一名婦女於居家檢疫期間死亡 。（圖／高雄衛生局提供）

高雄市林園區一名40多歲女性，長年於國外工作，9月16日因自上海搭機由高雄國際機場入境返臺，並回林園區自宅進行14天居家檢疫。不過就在居家檢疫期日到第五天，里幹事於21日9時10分還有打電話聯繫上，當時通話過程正常，也無反應身心困擾或是出現病痛，直到近11時40分，環保局人員要做垃圾清運，卻無法聯繫到她，到14時40分又撥第二通電話還是沒人接，直覺有異通知里幹事，依然還是未接電話。

▲高雄衛生局長黃志中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

因此通報民政局會同警察人員到現場查察，相關人員到場發現其門窗緊閉，經個案姊姊同意後開鎖入內，由消防人員著防護衣進入後發現女子已明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，此案已陳報高雄地檢署，後續進入司法相驗流程，由檢察官相驗及採檢送驗結果，進行遺體處置。衛生局表示，這名女子有慢性病病史，本身是獨居女，並無接觸者，而今日相驗會進行新冠肺炎採檢，結果將由中央流行疫情指揮中心公布。