逃亡學者：新冠病毒是「SARS」加強版　疫苗研發悲觀…預防更實際

▲中國病毒學家閻麗夢。（圖／翻攝自推特／@RightIncite）



記者張方瑀／綜合報導

逃亡美國的前香港大學公衛學者閻麗夢（Li-Meng Yan）發表未經同儕審查的論文，揭露新冠病毒是人為合成，同時也頻頻接受媒體訪問，加碼爆料更多關於新冠病毒的傳言。閻麗夢20日接受廣播訪問表示，新冠病毒是SARS的加強版，擁有其全部的特徵，但至今沒有研發出SARS的疫苗。

閻麗夢20日接受美國《Talkradio 77 WABC》電台訪問時表示，北京當局擁有所有製造病毒的原料，例如舟山蝙蝠冠狀病毒，這對他們來說輕而易舉。至於疫苗的部分，她強調，「這個（病毒）是SARS的加強版，它們有SARS的特徵，而且還是加強型的，但至今我們知道依然沒有SARS的疫苗。」

閻麗夢指出，現今在SARS的疫苗上遇到未能解決的巨大困難，遲遲未能研發出更有效的疫苗，若是有足夠的錢，中國人民也都會優先選擇施打進口疫苗，而不是政府所產製的，「綜合以上所說，預防（感染）是更實際的作法。」

閻麗夢說，新冠病毒已經在全球造成歷史性的大流行，不該期待它會很快被控制住，「我們必須從根源解決病毒，就像我們醫治病人一樣，你必須了解病因以後才能進行有效的治療。」

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