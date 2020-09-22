　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴第一次當大使「沒搞清楚」　前外交官：別給美國製造麻煩

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蕭美琴推特簡介改「台灣駐美大使」。（圖／翻攝蕭美琴推特）

▲蕭美琴推特簡介改「台灣駐美大使」。（圖／翻攝蕭美琴推特）

記者蕭羽耘／台北報導

針對駐美代表蕭美琴近日將推特簡介，改為有邦交關係的「駐美大使」一事。前外交官介文汲表示，蕭美琴第一次當駐美大使，可能很多事情沒搞清楚，這麼做恐會招致美方抗議；台灣的駐美代表應該是去交朋友的，而非給美國製造麻煩。

蕭美琴日前修改推特簡介，讓外界揣測台美是不是有望建交。對此，蕭美琴21日凌晨指出，她的頭銜依然是「台北經濟文化代表處代表」，不過許多美方各界友人都稱呼她「大使」（ambassador ）。

介文汲21日在政論節目《新聞深喉嚨》表示，蕭美琴應該第一次擔任駐美代表，她很多事情沒搞清楚，用「駐美大使」的名稱，恐會招致美方的抗議。

介文汲說，我國駐美單位的正式名稱應該是「台北經濟文化代表處代表」，且是跟美方交涉了幾十年才交涉出來的。以前的駐美機構叫「北美事務協調委員會」，有鑑於雙方不斷交涉，才改成台北經濟文化代表處，「這不是我們取的，這是我們跟美國強力交涉得來的。」

事實上，「駐美大使」一詞代表兩國間有當交關係，介文汲解釋，「代表」（Representative）這個名稱是雙方同意用的，是我方跟美國之間談判的結果，不能夠單方改變；蕭美琴可能並不清楚這個背景，所以她一去就用了「大使」（Ambassador）和「台灣」（Taiwan）。

介文汲提到，「大使」、「台灣」這兩個字對於美國來說都非常敏感，因為美國和中國對雙方對「台灣」有不同的解讀，所以我國跟美國在談的時候，美國給我們的名字是台北（Taipei），所以「台北經濟文化代表處」這個名稱是有意義的，不然美國也可以就讓我方使用「台灣」，可見美國對於使用「台灣」這個字，也有一些敏感性。

介文汲認為，蕭美琴用的這兩個字，讓美國感到敏感還不打緊，還會造成兩岸、北京方面會有一個誤判的解讀。他認為，蕭美琴此舉沒什麼意義，還會製造出很多風波，「我們的代表應該是去交朋友，不要給美國製造任何麻煩。」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／峮峮忍痛上工　「傳承小鬼暖舉」工作人員鼻酸
公車內部影片曝！司機打2次瞌睡猛抖　暴衝撞死行人
快訊／16歲高中女教室自殘狂噴血！救護車衝校救人
確認一下是你嗎？　5-6月千萬發票有7張未領
華岡5人幫靈堂前「不敢哭出聲」　許瑋甯潰堤：第7天回來找我們
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九諷丁允恭：羅智強年輕奪懷恩獎...但「他不是渣男」

快訊／三重客運司機衝人行道釀死　勞工局啟動稽查最高罰100萬

錄影祝賀海峽論壇遭轟「巴結」　陳玉珍：蔡英文喊對話交流就無事

國民黨團霸佔議場杯葛蘇貞昌報告　邱顯智批：20、30年前的老套

影／國民黨團杯葛國會　陳柏惟：中國巨嬰黨不上班滾遠一點

TVBS民調／2022北市長選戰　蔣萬安「逆轉勝」領先陳時中13％

吳釗燮：對岸稱沒有海峽中線　等同摧毀台海現狀

立院同意續押蘇震清等3涉貪立委　蔡清祥：尊重北院職權

蔡英文飛澎湖視導前線部隊　共軍「空警500」侵擾海峽中線

馬英九看衰台美關係　蘇貞昌：這個...我不想批評了

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

馬英九諷丁允恭：羅智強年輕奪懷恩獎...但「他不是渣男」

快訊／三重客運司機衝人行道釀死　勞工局啟動稽查最高罰100萬

錄影祝賀海峽論壇遭轟「巴結」　陳玉珍：蔡英文喊對話交流就無事

國民黨團霸佔議場杯葛蘇貞昌報告　邱顯智批：20、30年前的老套

影／國民黨團杯葛國會　陳柏惟：中國巨嬰黨不上班滾遠一點

TVBS民調／2022北市長選戰　蔣萬安「逆轉勝」領先陳時中13％

吳釗燮：對岸稱沒有海峽中線　等同摧毀台海現狀

立院同意續押蘇震清等3涉貪立委　蔡清祥：尊重北院職權

蔡英文飛澎湖視導前線部隊　共軍「空警500」侵擾海峽中線

馬英九看衰台美關係　蘇貞昌：這個...我不想批評了

閻麗夢：新冠病毒是「SARS」加強版　疫苗研發悲觀…預防更實際

馬英九諷丁允恭：羅智強年輕奪懷恩獎...但「他不是渣男」

簽約金僅3000美元　天使菜鳥轟滿貫寫選秀39輪奇蹟

林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首　特區政府願意提供協助

24歲男喝茫一動作...同事被「瞬間割喉」血管全斷！苦撐1月斷氣亡

陸官方首次表態「海峽中線不存在」　專家：強化一中原則

亓樂義／「第一擊」的歷史經驗　我們曾經有過！

國一嘉義民雄段2自小客追撞！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷…2人送醫

2歲童開槍自轟嚇傻家人！　警爆「詭異巧合」：父親也是同一死法

英超／曼城3球員確診德布勞內救主　3比1狼隊寫首戰10連勝

政治熱門新聞

誑稱男友狂發簡訊跟蹤　民進黨發言人遭痴男騷擾瀕崩潰

快訊／北院羈押3涉貪立委　立法院同意了

快訊／共軍再派2架運8　空軍升空驅離、飛彈追監

抓黑心建築棄土　新北出3大狠招

蔡英文收死亡威脅　府：怎跟這樣的鄰居打交道？

汪文斌稱沒有「海峽中線」！外交部回應了

快訊／2架IDF傳被6共機夾擊　空軍還原實情

前外交官：蕭美琴別給美國找麻煩

中衛國慶口罩曝光　4步驟有機會抽紀念品

共機擾台　侯友宜：不需要互相挑釁

北市開罰！「潑屎哥」污染信義區下場出爐

快訊／立法院收到3立委「羈押函文」

蔡英文飛澎湖視導前線部隊　共軍侵擾海峽中線

獨／罷免黃捷第二階段25日正式啟動

更多熱門

相關新聞

蕭美琴：美方各界友人都稱我「大使」

蕭美琴：美方各界友人都稱我「大使」

駐美代表蕭美琴近日將推特簡介，改為有邦交關係的「駐美大使」，讓外界揣測台美是不是有望建交。對此，蕭美琴21日凌晨指出，她的頭銜依然是「台北經濟文化代表處代表」，不過許多美方各界友人都稱呼她「大使」（ambassador ）。

蕭美琴認了：推特自更名駐美大使

蕭美琴認了：推特自更名駐美大使

艾森豪總統紀念堂落成 捐贈牆刻台灣

艾森豪總統紀念堂落成 捐贈牆刻台灣

蕭美琴華府打卡　背後這面牆有ROC、TAIWAN

蕭美琴華府打卡　背後這面牆有ROC、TAIWAN

美次卿訪台談經貿？　蕭美琴：會交換意見

美次卿訪台談經貿？　蕭美琴：會交換意見

關鍵字：

蕭美琴駐美大使介文汲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

汐止4處爛尾樓「爛成廢墟」　屋主不死心！開價近800萬求售

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面