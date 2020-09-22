蕭美琴第一次當大使「沒搞清楚」　前外交官：別給美國製造麻煩

▲蕭美琴推特簡介改「台灣駐美大使」。（圖／翻攝蕭美琴推特）

記者蕭羽耘／台北報導

針對駐美代表蕭美琴近日將推特簡介，改為有邦交關係的「駐美大使」一事。前外交官介文汲表示，蕭美琴第一次當駐美大使，可能很多事情沒搞清楚，這麼做恐會招致美方抗議；台灣的駐美代表應該是去交朋友的，而非給美國製造麻煩。

蕭美琴日前修改推特簡介，讓外界揣測台美是不是有望建交。對此，蕭美琴21日凌晨指出，她的頭銜依然是「台北經濟文化代表處代表」，不過許多美方各界友人都稱呼她「大使」（ambassador ）。

介文汲21日在政論節目《新聞深喉嚨》表示，蕭美琴應該第一次擔任駐美代表，她很多事情沒搞清楚，用「駐美大使」的名稱，恐會招致美方的抗議。

介文汲說，我國駐美單位的正式名稱應該是「台北經濟文化代表處代表」，且是跟美方交涉了幾十年才交涉出來的。以前的駐美機構叫「北美事務協調委員會」，有鑑於雙方不斷交涉，才改成台北經濟文化代表處，「這不是我們取的，這是我們跟美國強力交涉得來的。」

事實上，「駐美大使」一詞代表兩國間有當交關係，介文汲解釋，「代表」（Representative）這個名稱是雙方同意用的，是我方跟美國之間談判的結果，不能夠單方改變；蕭美琴可能並不清楚這個背景，所以她一去就用了「大使」（Ambassador）和「台灣」（Taiwan）。

介文汲提到，「大使」、「台灣」這兩個字對於美國來說都非常敏感，因為美國和中國對雙方對「台灣」有不同的解讀，所以我國跟美國在談的時候，美國給我們的名字是台北（Taipei），所以「台北經濟文化代表處」這個名稱是有意義的，不然美國也可以就讓我方使用「台灣」，可見美國對於使用「台灣」這個字，也有一些敏感性。

介文汲認為，蕭美琴用的這兩個字，讓美國感到敏感還不打緊，還會造成兩岸、北京方面會有一個誤判的解讀。他認為，蕭美琴此舉沒什麼意義，還會製造出很多風波，「我們的代表應該是去交朋友，不要給美國製造任何麻煩。」