突然改簡介職稱？　蕭美琴：美方各界友人都稱我「大使」

▲蕭美琴推特簡介改「台灣駐美大使」。（圖／翻攝蕭美琴推特）



記者陶本和／台北報導

駐美代表蕭美琴近日將推特簡介，改為有邦交關係的「駐美大使」，讓外界揣測台美是不是有望建交。對此，蕭美琴21日凌晨指出，她的頭銜依然是「台北經濟文化代表處代表」，不過許多美方各界友人都稱呼她「大使」（ambassador ）。

蕭美琴表示，她在七月底到任後，像拼命三郎一直努力跟各界接觸、溝通、爭取，盼長期台灣在國際上碰到的不公平待遇能夠有所改善。在代表處同仁一起努力下，有些事情確實有所進展，美方對我們許多的訴求也多正面看待。

不過，蕭美琴坦言，每一步都是艱辛，也不可否認，雙邊關係的法律結構，以及美國的政策框架「一中政策」還是存在著。

至於她的推特簡介使用「Ambassador」，不是美國官方目前所承認的稱謂，但也不是她自封自嗨。蕭美琴說，「我在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒什麼不同，甚至因台灣處境艱困，我的工作量以及跟美方互動頻率比其他國家大使的業務還要多跟複雜」。

因此，蕭美琴指出，「ambassador」不但是對我現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼我的方式。」

蕭美琴表示，總統蔡英文任命她赴美，身負重任，雖然存在著長年的法律、政治、以及地緣戰略的障礙與局限，台灣有許多故事，需要被國際上更多人看到，而國家利益，尤其是國家安全與經濟繁榮，更需要尋求一切推進的機會，「戰貓會繼續努力，尋找那些狹隘空間中生存的機會。」

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