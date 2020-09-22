侯友宜整頓「五股垃圾山」　3大狠招抓黑心建築棄土

圖、文／鏡週刊

「整頓五股垃圾山是不容許失敗的前哨戰，若垃圾山打不贏，塭仔圳也不用提。」新北市長侯友宜的一句話彷彿巨型推土機，誓要將一旁的五股垃圾山一口氣剷平。今年5月，侯友宜下令強力整頓五股垃圾山，為斬斷當地傾倒廢土亂象，不惜祭出狠招，教不肖業者不敢以身試法。

▲為查緝不肖業者非法傾倒廢土，新北市環保局內部「重案組」聯手警方，在道路上加強攔查。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，新北市政府5月就重啟7年前一度讓違法傾倒廢土業者聞風喪膽的「黑蝙蝠專案」，甚至加大力度，7月再祭出GPS定位清運車輛，並在大型建築工地增設即時監視系統等措施，就是要讓違法業者不敢以身試法。

新北市官員透露，侯友宜今年下令整頓不肖業者亂倒土石方問題，可說是整個市政府都動起來，「像是環保局的稽查科，裡面有一個重案組，隨時會偕同警方，一起在路上巡邏，看有沒有違規的砂石車亂跑。因為業者要運送土方前，都必須先取得憑證，如果半路被攔查，環保局會先核對行車路線是否合理，如果這輛車本來要送去基隆，結果被查到往南跑，那結果就嚴重了。」

「只要有業者被環保局的重案組稽查到，工務局就會接著出手。一些情節嚴重的，比方說亂倒在農地，假設今天車輛來自某一個工地，那個工地就會遭到勒令停工，必須等到農地恢復後才可能復工。今年以來，被勒令停工過的工地，大概有50個這麼多。」該官員說。

路上攔查難免百密一疏，新北市也有對策，該官員指出，今年7月1日起，針對土方產量較大的工地，市府都會要求駕駛的手機下載並安裝GPS定位系統，「從工地出發時，工地主任要點選，確定這輛車即將出場，接著系統就會開始追蹤，直到進入土資場後，再由土資場按下確認抵達的按鍵。過程中，相關資料都會回傳到市政府，藉此掌握每輛車是否按照申報路線進行運送。」

「今年我們先針對需要環評的大型工地試辦，預計明年1月1日開始，就會針對出土總量達1萬立方公尺的工地，全面要求加裝。如果遇到一些不願意配合的業者，我們就請重案組多去稽查幾次。如果系統使用狀況良好，又可以負荷的話，未來不排除讓工地自主管理，一旦出現狀況，我們再依據系統裡的紀錄開罰，這其實是一種雙贏的方式。」該官員補充。

官員進一步說：「很多大型建商以前都抱怨，實務上很難管控土石方的包商，結果變成土石方業者的司機違規，反而是建商的工地受害。以後裝了這個系統後，不只市政府，連建商也可以掌握土車去向。所以，我們都跟建商說，安裝這個系統，其實不是增加你們的負擔，反而是洗清你們的冤屈，結果他們都還滿聽得進去的。」



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