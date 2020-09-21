誠品週年慶滿5千送8百！首次封館辦「會員之夜」有APP就能來

▲誠品生活週年慶9月29日開跑，也將首次舉辦信義封館「會員之夜」。（圖／誠品提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著9月台北101、微風廣場等百貨週年慶陸續開跑，誠品生活於今（21日）公佈週年慶優惠，今年不僅是首次在信義封館舉辦「會員之夜」活動，南西也有滿5千送8百、最高回饋23%；再加上同步進行線上結合線下的戰略，誠品保守預估，渴望在後疫情階段，週年慶業績與去年持平。

▲誠品生活南西店有消費滿5,000元送800元。（圖／誠品提供）

誠品生活週年慶將於9月29日至10月12日舉行，為期14天，首波登場的有南西、信義店、松菸店、台南文化中心店，除了推出首14日全館單日滿千送百之外，南西店首次當日累計消費滿5,000元送800元，以高強度優惠迎戰鄰近百貨新光三越。更有指定香氛或美妝專櫃，當日單筆消費滿2,000元送200元電子抵用券；為搭配線上支付，首7日使用eslite Pay綁定合作銀行也有最高23%回饋。

並且結合國旅，有1人中獎16人同行的Lofi Land自然圈農場輕裝露營等特色旅宿；10月13至10月26日，誠品人會員單日消費滿3,600元以上，即可換購誠品生活X NYA-聯名款野餐墊。

▲誠品人會員新制登場，有12萬人直接從白卡升級到金卡。（圖／誠品提供）

另外，今年誠品將經營重點放在會員的線上下整合，9月「誠品人」推出會員新制度，以目前誠品擁有白、金、黑卡的總會員數260萬人來看，新的會員制度讓金卡門檻下降，有12萬人直接從白卡升級到金卡，且點數回饋率1.6倍。

故在此時機首次舉辦信義封館「會員之夜」，全館當日累計消費滿5,000元，即贈抵用券500元，刷指定銀行最高享回饋17%。同時連續4個小時帶來38場活動，包括金曲「太陽」原唱邱振哲等多位創作歌手演出，全台首家「黑松沙士bar」進駐，為誠品打造4款專屬特色調酒及飲品，誠品表示，預計活動人潮會成長50%，未來全通路會以會員為中心，爭取讓所有服務圍繞會員展開。