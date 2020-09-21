台南限定再加碼！漢堡王推「加糖漢堡」只賣4天　想吃多甜自己加

▲漢堡王加碼推出台南限定加糖漢堡。（圖／漢堡王提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼去年重磅回歸高雄後，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）今年9月也重返台南了，並特別為台南人量身打造限定「巧克力華堡」，鹹甜滋味讓在地人全陷入瘋狂。這次再度回應台南鄉親們的心聲，加碼推出「加糖漢堡」，不管是想要全糖還是半糖，通通自己加，10月1日起至4日限定登場。

▲想吃多甜的漢堡自己加。

漢堡王宣布，10月1日起至4日加碼推出台南限定「加糖漢堡」，期間只要到台南店購買漢堡，就可獲得「台南限定·加糖自己來」糖包限定包裝，不管是想加多少糖都由自己選擇，每日數量有限、供完為止，台南人趕緊筆記衝吃了。

▲麥當勞大薯買1送1。（資料圖／業者提供）

另麥當勞的「美味3選1買1送1」只剩今、明天了，凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，消費低消達28元再輸入優惠代碼「ILUVMCD」，就享有大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅同品項買1送1，每筆訂單限享1次及1項優惠，把握機會怒吃一波。

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