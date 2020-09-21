花錢投資餐廳設備2選1　一個問題看你是工作腦或投資腦

▲當餐廳爆紅、客人變多，花錢投資設備也能看出你有沒有「投資腦」。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

精選書摘

作者／世野一成

摘自／《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？：55條思考法則，換一顆有錢人的「投資腦」》

有一間日式定食店，每天差不多都會有五十名客人。有一天，電視台「好吃定食餐廳特訪」的節目中，這間店也在其中，引起非常大的迴響。由於電視節目的加持，本來一天只有五十名客人，突然一天增加至二百位客人。之後，客人也一直絡繹不絕。

在這裏，要請教各位一個問題。如果你是店老闆，你會怎麼做？你會買一個可以煮二百人份的電鍋，還是有其他的因應之道？

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如果是我的話，我會先買一個「保溫鍋」。然後，用五十人份的電鍋煮四次，把煮好的飯放入保溫鍋中。為甚麼？

萬一電視節目報導的熱潮退燒之後，本來每天來二百人，之後變成只來一百人，或者又回到原本五十人時，應該要怎麼辦？這是我們必須要思考的問題。

如果來客數逐漸變少，但是你卻買了可以煮二百人份的電鍋，會變成怎樣？這個二百人份的電鍋就沒有用了！但是，如果你買的是保溫鍋，就可以調節飯量，還是可以繼續使用。

上述的例子，可以把它套用在「事業」以及「投資」上。「事業」是「電鍋」，「投資」是「保溫鍋」。擁有「工作腦」的人，他想到的是要煮更多的飯，所以，一心只想著把電鍋愈換愈大。事業擴張時會需要投資設備，但是事業如果停止擴張，此時留下來的只有當時投資的設備。

但是擁有「投資腦」（致富思考）的人，他會將「事業」這個「電鍋」所獲得的金錢，放入「投資」這個「保溫鍋」裏。也就是說，投資家不會只有想到賺錢，也會同時考慮到如何把賺來的錢「保存」下來。

我在二十七歲時，事業上經歷一場很大的失敗。

當我的事業蒸蒸日上，收益愈來愈高時，自己也覺得非常得意。於是把原本的辦公室換到一個更高級的地方，房租是原本的五倍。不僅如此，也大舉徵才，企圖擴大事業版圖。換句話說，我把錢過度放在設備投資上。

但是短短的數年間，手中經營的這個事業卻突然遭遇到不景氣。當時實在是很辛苦，因為房租付的是過去的五倍，人事費用也大增。當我一直在加大我的「電鍋」，但是收益卻沒有增加時，留下的只剩下這些設備。而且，每個月還要持續花錢維護這些設備。

後來，我把位於高級地段辦公室的租約提前解約，回到原本交通不便的狹小辦公室。

「早知道，就應該把以前賺的錢存起來！」自己雖然很後悔，但是「千金難買早知道，萬般無奈沒想到」。當初因為業績很好、賺很多錢，所以根本不會想到這些。只有想到要怎麼花掉自己賺的錢，卻沒有想到該如何已經把賺到手的錢「存下來」。

所以，當你真的成功開創事業時，千萬別只想到要花錢投資設備，也要考慮到「萬一」。好好保存賺到的錢，用在「萬一」上，這是很重要的！

致富金句：不要只想賺錢，而是要思考如何留住賺到的錢！

★本圖、文經時報出版授權，摘自《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？：55條思考法則，換一顆有錢人的「投資腦」》