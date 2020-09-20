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台北市長前哨戰？　陳時中、蔣萬安「同桌零互動」

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▲蔣萬安、陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北市長前哨戰？陳時中、蔣萬安同桌零互動。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中與國民黨立委蔣萬安受邀出席台北市藥師公會活動，兩人雖然同桌，但除簡單寒暄外並無互動。蔣萬安於晚間7時28分先行離席，被問到是否就美豬議題與陳時中討論？他笑著否認，表示自己是衛環委員，與陳時中等衛福部官員很常見面，今天單純就是來幫藥師打氣。

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢。國民黨立委蔣萬安在質詢時，怒嗆民進黨執政和在野雙重標準，蘇貞昌則揶揄蔣萬安在美國留學和工作時吃美國的豬肉，雙方爆發激烈口水戰。

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蔣萬安是國民黨台北市長熱門人選，雖然未正面表態參與，近來卻頻頻「被表態」；衛福部長陳時中也是熱門參選人，儘管他總把「疫情、美豬牛與健保」三支箭掛在嘴邊，仍被視為民進黨最大黑馬。

陳時中出席台北市藥師公會「第19、20屆理事長 交接暨理監事榮任典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中和食藥署署長吳秀梅。

台北市藥師公會今（20）日晚間舉辦「第19、20屆理事長交接暨理監事榮任典禮」，衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅、立委蔣萬安、何志偉、吳思瑤均受邀出席。這也是陳時中與蔣萬安在台北市長參選議題炒熱以來首度同桌，但兩人座位相隔腎遠，也無太多互動，蔣萬安上台致詞時，陳時中仍在台下低頭猛吃。

不過，陳時中在接受媒體堵訪時，被問到是否感受到台北市長前哨戰？他表示，「社會好像有這個氛圍，但我是沒有」，對於台北市提出的萊克多巴胺美豬源頭查驗與標示問題，則回應「研議中」。巧合的是，今日晚間活動，台北市副市長黃珊珊也受邀出席，但疑似刻意避開三人同台，晚間6時半的活動，直至8點5分終於「姍姍來遲」。

陳時中出席台北市藥師公會「第19、20屆理事長 交接暨理監事榮任典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北市副市長黃珊珊和台北市衛生局局長黃世傑。

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