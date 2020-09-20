　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

921防災日發地震、海嘯國家級警報　手機明響2次...沒收到才要怕

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼109年國家防災日演習。（圖／中央氣象局）

▲921防災日，全台發地震速報、海嘯警報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

為記取921集集大地震的教訓及提升防災應變效能，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」。配合防災活動，中央氣象局今年將在21日上午9時21分及10時透過「災防告警訊息服務（CBS）」在全國發布地震與海嘯速報測試。氣象局提醒，發布範圍內民眾的4G手機接獲告警訊息後無須驚慌，請自行演練避難相關措施，抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住。

▲▼地震裂縫。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年國家防災日，20日將於全台發布地震速報、海嘯警報測試。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

氣象局配合國家防災日發布告警訊息說明：

1.發布時間：9月21日上午9時21分
訊息類型：地震速報測試
發布範圍：全國
訊息內容：【演習】109年國家防災日【DISASTER_DRILL】印記921，地震警報即時通，「趴下、掩護、穩住」做到位，政府關心您！

2.發布時間：9月21日上午10時
訊息類型：海嘯警報測試
發布範圍：沿海鄉鎮市區
訊息內容：【演習】108年國家防災日【DISASTER_DRILL】海嘯警報即時通，如遇真實海嘯事件請立即往高處避難，政府關心守護您！

▲▼9月21日「國家防災日」，發布告警訊息，沿海鄉鎮市區收到海嘯警報測試。 （圖／網友澎湖王祖賢提供）

▲9月21日「國家防災日」，發布告警訊息，沿海鄉鎮市區收到海嘯警報測試。 （資料照／網友澎湖王祖賢提供）

NCC表示，會出現訊息收不到的狀況，可能受限於手機的相關技術規範，尤其是民國105年3月1日以後生產的手機，經過認證後應該都可以即時收到，但要留意「警訊通知」和「緊急警報」有無開通，而NCC網站已經公布適用於「4G災防告警細胞廣播系統」的手機機型。

▲手機需開通接收緊急警報通知，才能收得到國家際級警報左為iOS系統，右為Android系統。（圖／記者陳詩璧攝）

▲手機需開通接收緊急警報通知，才能收得到國家際級警報左為iOS系統，右為Android系統。（圖／記者陳詩璧攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
「肌膚小熨斗3件組」1540→699元　一抹細紋都被撫平
《玩很大》會找代班？吳宗憲「和製作人聊過」恐結束曝動向
與三浦春馬、蘆名星同劇　第3位演員驟逝
Selina感慨意外太突然　動念先立遺書…遺產要留給她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車排氣管遭麵店員工「塞滿豬肉」！店家冷回：小朋友無聊的行為

壓抑不住「嗯嗯嗯」！妥瑞症發作遭阿伯逼近咆哮...結局暖哭她

一路能大啖尚青海鮮　澎湖跳島101K自行車活動吸700車友嗨騎

頂多2條微罪！林智群坦言「潑糞這招很可怕」…網起雞皮：真的高招

快訊／鋒面雨彈往南炸！8縣市大雨特報　防雷擊強陣風

921防災日發地震、海嘯國家級警報　手機明響2次...沒收到才要怕

每日確診人數6千→3千！菲律賓疫情「緩降」　取消入境全篩未定案

快訊／新冠肺炎增1境外移入　菲籍女來台工作入境採檢確診

LIVE／5天內增8例！全台確診者達507例　指揮中心14時說明

華語文教學科目「是非題」鑑別度不足　教育部：110 年起不考了

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

機車排氣管遭麵店員工「塞滿豬肉」！店家冷回：小朋友無聊的行為

壓抑不住「嗯嗯嗯」！妥瑞症發作遭阿伯逼近咆哮...結局暖哭她

一路能大啖尚青海鮮　澎湖跳島101K自行車活動吸700車友嗨騎

頂多2條微罪！林智群坦言「潑糞這招很可怕」…網起雞皮：真的高招

快訊／鋒面雨彈往南炸！8縣市大雨特報　防雷擊強陣風

921防災日發地震、海嘯國家級警報　手機明響2次...沒收到才要怕

每日確診人數6千→3千！菲律賓疫情「緩降」　取消入境全篩未定案

快訊／新冠肺炎增1境外移入　菲籍女來台工作入境採檢確診

LIVE／5天內增8例！全台確診者達507例　指揮中心14時說明

華語文教學科目「是非題」鑑別度不足　教育部：110 年起不考了

中職／樂天6球員異動　梁家榮觸身球右手掌腫脹下二軍

不用動手也能烤肉吃到飽　全台星級飯店「烤肉趴」懶人包

建商還沒賣半戶就被拍賣　龜山整棟新案二拍沒人要

自立門戶風聲走漏！日本山口組閃電開除最大派「山健組」獄中大佬

兩岸合資證券首例！　金圓統一取得營業許可

謝忻、許維恩低調送別小鬼！《角頭》劇組現身…王宣出靈堂淚流不止

機車排氣管遭麵店員工「塞滿豬肉」！店家冷回：小朋友無聊的行為

海峽論壇主打「雲」交流　吳成典：只有統一才會帶來雙贏

疫情催化零接觸經濟　渣打調查：台灣預期2036年邁向無現金社會

女玩「高空滑索」卡住摔死！重慶超危險樂園「安全繩一動就脫落」

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

生活熱門新聞

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

300人目擊信義威秀潑糞！她說不提告原因　男嫌特徵曝

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小朋友傑出一手　駕駛照做吃罰單

快訊／雨區擴大！北部5縣市大雨特報　新北一級淹水警戒

新竹半夜巨響　氣象局解惑原因

快訊／鋒面來了降5度！北北基桃大雨特報　豪雨熱區曝

「可憐哪正妹」紅色比基尼現身　網友狂告白

2波鋒面接力變天降溫　今全台防豪大雨明顯偏涼時間曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

鋒面雨彈往南炸！8縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

921國家防災日將發布「地震演習簡訊」

921國家防災日將發布「地震演習簡訊」

明天將屆921大地震21周年，為了提升各地災防應變能力，內政部將在明日上午9點21分發送「地震模擬演習簡訊」，上午10點至10點10分則將運用防空警報系統，發布海嘯警報釋放，提醒國人若收到簡訊切勿驚慌，一同演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，配合模擬演練因應措施。

制震、免震哪個好？　專家：施工品質最重要

制震、免震哪個好？　專家：施工品質最重要

他用3年縮時攝影921震爆點

他用3年縮時攝影921震爆點

921國家防災日將有「國家級警報」

921國家防災日將有「國家級警報」

館長爆「瓜分921賑災物資」慈濟反擊

館長爆「瓜分921賑災物資」慈濟反擊

關鍵字：

國家防災日921大地震921防災日地震警報

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

小鬼最後訊息：憲哥，謝謝你照顧峮峮

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面