女跟團遊阿朗壹古道　軍艦岩失足摔傷！海巡+消防徒步40分鐘救援

▲海巡署第6岸巡隊會同牡丹消防分隊阿朗壹古道將摔傷女子救出送醫 。（圖／第6岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

張姓女子19日跟隊到屏東縣「阿朗壹古道」健走，在軍艦岩景點不慎失足摔傷，海巡署第6岸巡隊員會同牡丹消防分隊人員徒步走了40分鐘，於入夜前，用長背板抬護將人救出，送醫治療，讓她很感動。

▲▼長背板固定、抬護救出。

第六岸巡隊旭海安檢所於昨天下午16時許，接獲牡丹消防隊通報，指張姓女子於「阿朗壹古道」軍艦岩景點不慎失足摔傷，無法繼續行走。

旭海安檢所及牡丹消防隊立即編組5員緊急救難小隊自旭海端進入救援，因「阿朗壹古道」地形顛簸，海巡人員以徒步方式前往，經40分鐘跋涉後抵達現場，對傷者實施初步檢視，確認其意識清醒，惟該名遊客因失足導致左肩關節脫臼及肩頰骨疑似骨折且雙腳抽筋無法行走。

隨即由海巡及消防人員實施簡易固定及包紮，再以長背板協力將她抬出旭海端入口處，緊接著救護車載往醫院就醫。領隊表示，張女目前意識清醒於醫院急診治療中，萬分感謝海巡署弟兄的幫忙及協助。

南部分署第六岸巡隊表示，近期至「阿朗壹古道」健行的遊客逐日增多，但阿朗壹古道沿途多為礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平並不好走，呼籲來此健行的遊客們一定要注意腳下，慢慢行走，如不慎發生任何危安情事，可透過海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署會在第一時間積極投入救援勤務。

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