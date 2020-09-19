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遊客闖屏東景點舊筏灣及八大源　警勸離：未申請可處6月以下徒刑

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▲屏東縣內埔警方派員到瑪家舊筏灣勸道離未申請入山者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警方派員到瑪家舊筏灣勸道離未申請入山者 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉公所雖宣布「舊筏灣及八大源各項建設尚未完成，在2021年1月1日前遊客暫時禁止前往，如有違規，將報請警方取締」，但19日仍有未申請的遊客入山，內埔警方獲報派員進行勸離，警方強調，不經勸離者，可以國家安全法送辦，可處6個月以下有期徒刑，籲請遊客遵守。

▲屏東縣內埔警方派員到瑪家舊筏灣勸道離未申請入山者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼暫時禁止入山公告、警方勸離。

▲屏東縣內埔警方派員到瑪家舊筏灣勸道離未申請入山者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

舊筏灣及八大源已列入文化資產聚落建築群，每逢假日，常吸引遊客湧入，影響部落居民生活，瑪家鄉公所雖公告「舊筏灣及八大源各項建設尚未完成，包括路、橋、河流等，危險性很高，預計從2021年1月1日才全面開放。」

但遊客仍迫不及進入旅遊，內埔警分局19日上午獲報有民眾未經申請進入瑪家舊筏灣山地管制區，立即派員上山了解。經員警上山後，確實發現有部分登山客，未經合法申請入山，均予以勸導，總共勸導15人下山。

該分局呼籲登山客，未經申請許可，無故進出山地管制區，經通知離去，仍不遵從者，警察機關得依國家安全法第7條規定移送法辦，最高可處6個月以下有期徒刑。另提醒民眾應避免毀損文化資產，破壞原民文化，該分局將持續加強山域治安查訪工作，籲請遊客遵守。

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