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還沒等到iPhone 12　iPhone SE Plus規格先曝光

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▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

▲iPhone SE Plus規格被爆料。（圖／記者張一中攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple日前才舉辦今年的秋季新品發表會，只不過這次的焦點產品擺在Apple Watch與iPad上，新iPhone遲遲未現身；只不過，在果粉還在期盼iPhone 12推出的同時，現在傳出iPhone SE Plus的相關產品規格搶先曝光。

事實上，先前外國電商Best Buy就疑似搶先上架了iPhone SE Plus的玻璃保貼產品，根據當時所釋出的資料顯示，iPhone SE Plus的螢幕尺寸應為5.5吋。

不過現在推特帳號iAppleTimes也貼文爆料指出，Apple目前的確正在研發iPhone SE Plus，且將在2021年上市；且除了iPhone SE Plus之外，明年Apple也可能會推出iPhone 12s。

另外，iAppleTimes也指出，一樣走平價路線的iPhone SE Plus螢幕尺寸為5.5吋LCD面板，採全螢幕設計，但螢幕正面一樣有瀏海，有可能比現階段的產品瀏海還要小，不過螢幕正面的瀏海並不支援Face ID功能，而是支援Touch ID解鎖。

iPhone SE Plus將可能提供4GB RAM，搭載A14仿生晶片，這支手機預計在2021上半年問世。

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