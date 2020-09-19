歐盟將祭新法　要求蘋果開放Apple Pay電子支付技術

▲Apple Pay。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果可能被迫允許第三方支付程式進入 iPhone 和 Apple Watch 中的 NFC（近距離無線通訊）晶片，而不必透過 Apple Pay，歐盟正在考慮制定新的反托拉斯法，以應對銀行抱怨蘋果對晶片的限制影響業界競爭，目前德國已經通過了一項法律來進行限制。

iPhone 和 Apple Watch 的 NFC 晶片可以透過付款終端讀取，來進行付款，原則上任何銀行或金融應用程式都可以使用該晶片來處理付款，但蘋果限制這些動作，僅能透過 Apple Pay 來進行付款，使許多銀行抱怨這是一種壟斷措施。

德國議會去年11月通過一項法律，要求蘋果將晶片提供給第三方公司，在周三的會議中決議，蘋果必須向德國的競爭對手開放 Apple Pay，這是以反洗錢法修正案的形式擬定，該修正案已由全體議會在週四通過，預定明年年初生效。不過，該法律並未具體指出蘋果，而是提及電子貨幣基礎設施營運商必須以合理的費用向競爭對手提供服務。

▲歐盟正在考慮制定新規則規範 Apple Pay。（圖／路透社）



歐盟也正在考慮制定新規則，要求蘋果向競爭對手提供 iPhone 內的支付技術接取權限，據彭博報導顯示，新法律將阻止行動設備製造商限制對手機和其他設備（如智慧手錶）中嵌入 NFC 技術接取，下週歐盟委員會將會公佈相關報告。

歐盟在文件中表示，委員會將審查當前和未來的競爭是否適宜，立法確保在公平、合理和非歧視性條件下，對電子支付提供必要的技術基礎設施使用權。

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