中信「新舞臺藝術節」未來舞台文青朝聖　後疫情時代為藝術讚聲

生活中心／台北報導

突如其來的肺炎疫情，把大家的生活全打亂，不只藝文活動大多數都取消，文青們也只能悶在家裡，哪裡都去不了。有民眾表示：因為疫情的關係，一些國外很知名的劇團舞團演出，已經提前訂好的票都因為疫情的關係取消了，甚至還有一些很少到台灣演出的節目也來不了，讓他覺得十分可惜。

▲▼2020新舞臺藝術節，吸引不少民眾前來體驗。（圖／記者黃克翔攝）

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每年都會舉辦「新舞臺藝術節」中信文教基金會在後疫情時代先幫大家暖身，請來視覺藝術家陳彥旭在台北華山1914文創園區金八廣場打造一座「未來舞臺」，以2D線條「走出新舞臺」的字樣設計牆面，但實際上只要站在特定地點拍照，就能拍出宛如站在懸崖的立體感，彷彿置身異次元空間，臨場感十足。

▲▼請來視覺藝術家陳彥旭在台北華山1914文創園區金八廣場打造一座「未來舞臺」。（圖／記者黃克翔攝）



而舞臺的後方還另有玄機，「讚聲錄音室」裡每個人都可以化身播音員，現場錄製一段話為藝術讚聲，還能製作個人讚聲影音名片上傳社群媒體，讓民眾大呼超過癮。「可以聽到那些知名演員的聲音就像和他們對話」、「聽到自己講話感覺自己就是主播」、「有滿足了不能看表演的遺憾」。

▼「讚聲錄音室」裡每個人都可以化身播音員，現場錄製一段話為藝術讚聲。（圖／記者黃克翔攝）





未來舞臺從9月18日到9月27日，在華山1914文創園區邀請大家來幫藝術讚聲，緊接著還有何曉玫老師的「鈕扣計畫」；故事工廠「我們與惡的距離」全民公投劇場版；金星文創的「明星養老院」以及全民大劇團的「你好、我是接體員」等舞臺劇就從現在開始到12月底接力登台演出，要在後疫情時代並肩突圍，讓表演藝術「出框」，讓「新舞臺」繼續打動人心。