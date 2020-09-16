超潮摺毛巾大賽、看火星衝日！雲林巾彩耕地藝術節10/1開跑

▲2020「雲林巾彩耕地藝術節」10/1開跑，期間將進行超潮的「摺疊毛巾藝術大賽」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「2020雲林巾彩耕地藝術節」將於10月1日至11日舉行，由於毛巾是農村生活的代表，除了推出限量「毛巾茄芷袋」主題物，也將進行「摺疊毛巾藝術大賽」，現場還有長達45米、寬12米、高逾3米的大型地景裝置藝術，像一條巨型波浪毛巾飄落在耕地上。另外恰逢天文奇觀「火星衝日」在10月中登場，也特別請來天文專家架設望遠鏡，讓遊客能一窺火星風貌！

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▲今年的限量主題物「毛巾茄芷袋」也期望喚起人們的回憶和最潮的認同感。（圖／取自臉書「雲林巾彩耕地藝術節」）

今年的雲林巾彩耕地藝術節，主題名為「最初的地方」，讓人們認識並回到最初的工業時代，而「毛巾」也是農村生活的代表物，呼應人與土地、自然節氣產生的勞動節奏，因此今年的限量主題物「毛巾茄芷袋」也期望喚起人們的回憶和最潮的認同感。

會場主意象，是耕地上的大型地景裝置藝術「土地與人交織而成的黃金(巾)」，由出生於雲林斗六的藝術家游文富，以竹編與自然對話，創作長達45米、寬12米、高逾3米的作品，側看似陸上起伏的巨型波浪，俯瞰則像是一條輕盈的毛巾飄落在耕地上，這項作品將在10月1日傍晚開幕式點燈，搭配燈光投射，成為會場地標與焦點。

「毛巾之友」羅時豐最近被暱稱為「沒有化妝的韋禮安」，近來進軍成為YouTuber，他透露本來一開始很抗拒，怕大家覺得他過氣才自己找平太露出，是因為從事電視製作的姪子，花了一年的時間說服他，他才突破心防願意拍，後來也越玩越開心，此次搶先到虎尾體驗巾彩耕地藝術節，也拍下哪裡好吃、好玩的影片。

▲雲林巾彩耕地藝術節將於10/1起跑，「毛巾之友」羅時豐搶先體驗探索哪裡好吃、好玩。。（圖／取自臉書「雲林巾彩耕地藝術節」）

而受到矚目的「摺疊毛巾藝術大賽」，在今（16）日宣傳記者會現場也搶先暖身，飯店業者派出菁英交流「摺毛巾藝術」，利用白色毛巾摺成惟妙惟肖的大象，羅時豐在旁看了也一時技癢，信手拈來折出「神物」麥克風。

▲飯店業者派出菁英交流「摺毛巾藝術」，利用白色毛巾摺成惟妙惟肖的大象。（圖／記者林育綾攝）

今年巾彩耕地藝術節另一個表演焦點就是「紙風車劇團」，經歷祝融事件之後「越燒越勇」，紙風車表示，與巾彩耕地藝術節已有深厚的感情，去年演出受到在地鄉親的熱情捧場，今年特地選在雙十假期當天，重回巾採耕地藝術節，跟大家一起歡度雙十國慶。

為期11天活動期間，會場除了有匯集毛巾產業菁英展出的「毛巾市集」、新鮮在地的「小農市集」、虎尾魅力商圈快閃店，以及使用地食材製作的「好食在」、「巾好吃」饗宴。另外鎖定親子遊客，加上恰逢天文奇觀「火星衝日」在10月中登場，也特別請來天文專家架設望遠鏡，讓遊客能一窺火星風貌！

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，雲林虎尾是「台灣最大的毛巾產業聚落」，希望透過系列活動，讓遊客更加認識每天都要用到的日用品「毛巾」，同時也串連雲林周邊景點、旅宿餐飲業、特色商圈的宣傳促銷，成功把遊客留在雲林消費，創造跨產業的大商機。另也提前舉辦網路活動，像是「雲林十大特色景點票選」，號召網友選出心目中最有潛力的雲林景點。

▲2020雲林巾彩耕地藝術節10/1開跑。（圖／記者林育綾攝）