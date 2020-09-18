2020年《大溪小狀元》頒獎　48名品學兼優學生高掛狀元紅燈籠

▲2020年《大溪小狀元》受獎的48學子為自己的狀元燈掛上名牌。（圖／台灣天公地道慈善會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台灣天公地道慈善會主辦《大溪小狀元》獎學金活動，今年邁入第三屆，18日於桃園大溪迎富送窮廟舉辦，由市府教育局副局長林威志頒贈獎學金、獎狀，給大溪區16所國中小品學兼優的學生，同時致贈各校第12屆聯合盃全國作文大賽專書，除了獎勵同學們的努力學習、尊師孝親的品德，並推廣網路世代閱讀的好習慣。

▲▼2020年《大溪小狀元》頒獎。（圖／台灣天公地道慈善會提供）

台灣天公地道慈善會理事長謝清林說，《大溪小狀元》獎學金的成立，是希望藉由實際的獎勵，讓品德教育能向下扎根，帶動社會良善風氣。石育鐘執行長則強調，教育是百年大業，頒贈獎學金活動將會持續舉行。

頒獎活動最特別之處就是48位「大溪小狀元」，為自己的狀元燈掛上名牌，再一齊高掛燈籠，一如古時候金榜題名的榮耀；後續廟方也會將這些紅燈籠高掛於廟簷，為小狀元們祈福。

台灣天公地道慈善會秉持天公祖玉皇上帝行道天下、行善天下的志業，除了成立《白米行善團》協助各地社福團體，已廣受各界肯定；《大溪小狀元》獎學金則致力於品德教育的推廣，期望善的力量能向下扎根，培育每一顆品德善心，日後能成長茁壯，行善天下。

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