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《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲合唱以「教育」力挺孩童成長

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▲原聲童聲合唱團清脆嘹亮的歌聲，早在2013年齊柏林導演的《看見台灣》出現時，就令各界大為驚豔！原聲教育協會秉持以「教育」栽培孩子們，擁有創造自己未來的機會。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨)

記者陳珊珊／採訪報導

孩子們一字排開，在團長的指揮下齊聲高唱，清脆嘹亮的歌聲令人聽得如癡如醉，這天籟美聲來自原聲童聲合唱團，早在2013年齊柏林導演的《看見台灣》出現時，就令各界大為驚豔。

▲▼ 原聲童聲合唱團 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼孩子們跟著合唱團團長馬彼得的指揮，唱出動人旋律。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 原聲童聲合唱團 。（圖／記者劉亮亨攝）

原聲童聲合唱團團長馬彼得表示，「因為我們原住民小孩子長期在部落缺乏信心，那我當校長的那一年在思考，要怎麼幫助孩子們建立信心，後來我決定用『合唱』來當作建立信心的平台」。

馬彼得分享，「其實當初是齊柏林導演找我們，希望我們能夠幫他在《看見台灣》紀錄片上演出，剛好我們成立台灣原聲音樂學校的時候，就有一個目標是『讓世界聽見玉山唱歌』，那時在成立之後，也還沒上過玉山，剛好兩件事碰在一起，我們決定來幫助齊柏林導演完成紀錄片拍攝，就帶著孩子們上山去」。

▲▼ 原聲童聲合唱團 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲原聲童聲合唱團團長馬彼得。（圖／記者劉亮亨攝）

布農族小團員攻頂玉山一唱，唱出了自信與堅定，創辦人馬彼得看見原住民孩子的天賦，利用假日教導孩子們，培養出好的能力與人際合作關係，讓他們在未來能輕鬆地與社會接軌。

馬彼得說：「因為我長期在部落裡面教書，我發現一個很嚴重的問題，就是原住民有很多小孩子資質不錯，但是很可惜沒有好的支持力量來幫助他們讀書，如果我們有提供一個很好的學習機會，也許能夠改變他們的命運」。

▲▼ 原聲童聲合唱團 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼原聲教育協會在2018年於新北市創立「原聲國際學院高中部」，以公益教育為出發點，讓孩子有能力翻轉自己的未來。（圖／原聲教育協會提供）

▲▼ 原聲童聲合唱團 。（圖／記者劉亮亨攝）

原聲教育協會更在2018年於新北市創立「原聲國際學院高中部」，以「教育」栽培孩子們，擁有創造自己未來的機會。馬彼得說：「我們選擇設立在新北市，是希望提供一個更好的社會環境，讓我們小孩子能夠在這裡有不一樣的學習」。

馬彼得補充說：「原聲國際學院高中部是一個公益的高中，來這裡讀書的孩子，除了政府補助的費用之外，其他全部免費，靠社會各界的愛心捐款來照顧、支持這些孩子。不過我們跟其他單位一樣，受到疫情的關係，在募款這件事上受到很大的衝擊，期待社會各界能夠給予我們支持跟鼓勵」。給予孩子們支持與鼓勵，也許就能改變他們的命運，原聲教育協會將秉持初衷，盡全力支持孩子們，陪伴他們一起成長。

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