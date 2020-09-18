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林智堅鬆口：不選2022要陪孩子　「江湖兒女身不由己」留伏筆

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▲▼ 林智堅（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅18日參與周玉蔻的廣播節目談起未來規劃。（圖／新竹市政府提供）

地方中心／綜合報導

新竹市長林智堅被看好下一步進攻雙北、桃園，今（18）日在周玉蔻的廣播節目上林智堅也首度鬆口承認，「如果可以選擇，我期待把市長任期做滿，卸任後能休息多陪孩子」，但也坦言「身在江湖，未來的事不是自己可以決定。」幕僚也私下透露，總統曾多次問及2022參選規劃，林智堅則表明，若有其他人更有參選意願，他會支持。

林智堅2014年39歲時選上新竹市長，六年來執政成績亮眼，歷年媒體民調名列前茅，現為新竹市長第二任，2022年被看好參戰雙北、桃園六都選舉。

媒體人周玉蔻上午總統對參選規劃？林智堅坦言，其實不只蔡英文總統、柯建銘總召，許多前輩都曾關心他在任期屆滿後的政治規劃，他都坦白以告「想休息一下多陪孩子。」

▲▼ 林智堅（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅表示，卸任後想要暫時休息陪陪家人。

林智堅說，做滿任期是他個人期待，「但江湖之路身不由己」，如果可以選擇，他會選擇把新竹市長做滿，但政治這條路沒辦法太早做規劃，選其他縣市長必須離開新竹，「那就違背我的初衷」，即使真有一天被邀請做閣員，前提也是能不能為新竹做的更多。

幕僚也私下透露，總統其實曾多次問及市長對2022縣市首長選舉的規劃，林智堅都表明「任期要做滿，卸任後要暫時休息陪陪家人」，也請總統別擔心他，若其他人對於參選更有意願，他會支持。

幕僚私下指出，林智堅也曾說，後來再談到2022年選舉，總統感覺也尊重市長想暫休息的決定，但不忘勉勵他「還年輕，未來的路很長」，應該多做一點事。

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