網竟咒林智堅「真希望捲上去的是市長小孩」　劉康彥：毫無同理心

▲竟有網友留言，「真希望捲上去的是市長的小孩，那才會真的為民著想。」（圖／翻攝劉康彥臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「2020新竹市國際風箏節」周末在南寮漁港登場，30日發生3歲女童遭「糖果風箏」捲上天的意外，所幸僅造成她嚇哭及頸臉擦傷。不料，竟有網友不理性地留言，「真希望捲上去的是市民的小孩，那才會真的為民著想。」對此，民進黨發言人、新竹市議員劉康彥表示，「令我覺得匪夷所思、毫無同理心。」他呼籲，網友可以冷靜，不要對當事的孩子造成二度傷害。

劉康彥30日在臉書說，在南寮國際風箏節發生的意外，市府及承辦廠商確實該檢討；尤其後疫情時代，國人熱衷國內旅遊等戶外活動，面對如此「超量」的大型活動人潮，市府必須審慎評估活動安全。

劉康彥指出，所幸天佑孩子，沒有發生憾事，內心真的很感恩；透過影片，看到許多爸爸媽媽不分那是不是自己的寶貝，大家圍聚在風箏下一起接下小孩，「因為我相信絕對沒有人會希望發生意外。」

▼女童被風箏捲上天，所幸最後平安無大礙。（圖／ ‎翻攝「重機車友各區路況、天氣回報中心」臉書）

劉康彥表示，但遺憾的是，他在林智堅市長臉書下的留言，居然看到有人寫下「真希望捲上去的是市長的小孩」，令他覺得匪夷所思、毫無同理心；事發後，除了活動第一時間停止，副市長也隨即趕赴醫院瞭解，產發處的副處長親自載著媽媽與孩子回家；市長並親自到小朋友的家裡表達歉意與關心，表示後續如果有市府該協助之處，絕對責無旁貸。

劉康彥呼籲，「我希望網友可以冷靜，不要對當事的孩子造成二度傷害，更不應隨意拿別人的孩子舉例，而是就事論事檢討、咎責」；爾後，市府如果再次舉辦大型、相對高風險的活動，安全指標務必更再謹慎，不要再次發生類似的意外。

林智堅在事發後表示，這起現場施放的風箏尾段意外纏住小朋友腹部，造成小朋友驚嚇及頸臉擦傷，當下立即全面暫停現場活動，確保民眾安全，並由工作人員陪同家長與小朋友就醫；他第一時間也前往醫院探視，所幸孩子經檢查後一切平安，目前已經在市府同仁陪同下返家休養。

林智堅強調，市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，他們會檢討原因，避免意外再次發生，也會追究責任，深刻檢討。

▲▼「2020新竹市國際風箏節」周末在南寮漁港登場。（圖／記者湯興漢攝）