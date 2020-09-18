不可忽視的路口隱形殺手　警、監告訴您大型車內輪差與視野死角的可怕！

▲台南市警佳里分局會同麻豆監理站，至北門高中辦理「大型車視野死角及內輪差體驗」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局為響應每年9月份第3週「全國交通安全週」活動，18日下午會同麻豆監理站，至北門高中辦理「大型車視野死角及內輪差體驗」宣導活動。

佳里分局長斯儀仙帶領交通組長曾靜欽、巡官李晟邦等宣導團成員，偕同麻豆監理站股長朱恩德、漢程汽車公司總教練李秉洲及佳里區長朱雅宏等人抵達該校，受到校長沈文寅、主任教官吳晉豪及在校師生熱烈歡迎。

麻豆監理站朱股長講解指出，一般民眾都會認為大型車駕駛人「應該」看得到自己而失去警覺，以致因視覺死角和內輪差所導致的死亡車禍頻傳。接續由佳里分局交通組巡官李晟邦及助教林育奇等人進行大型車內輪差、視野死角危險性實際體驗，並融入「路口安全大執法」執法重點，籲請在場民眾行經路口要記住「慢、看、停」口訣，汽機車行駛路口勿闖紅燈、紅燈右轉及應停讓行人通行。

這次宣導活動北門高中學生與社區高齡長者相當踴躍參與，現場乘坐公車及參觀內部各項構造，並實地體驗「我在你左右，你卻看不到」的危險，藉由實境體驗，將交通事故防制觀念深入每個人的心中。

現場學生呂俊逵同學對於生平第１次親身體驗大型車視野死角及內輪差感覺很新鮮，也很刺激，他說：「看電視宣導內輪差宣導短片，感覺很可怕，實際體驗更恐怖」，大型車現場行駛時，因內輪差壓破氣球及擺放的小圓錐，假如汽球是人的頭部，後果不堪設想。佳里區六安里關懷據點的高齡長者楊榮宗爺爺說，大型車視覺死角多，轉彎時內輪差危險大，要遠離，才能避免被捲入死亡的陷阱，另斯分局長及朱區長為體驗大型車司機的視野角度差分別坐上司機座位，體驗大型車的視角。

佳里分局長斯儀仙表示，大型車「內輪差」為道路恐怖殺手，遇到大車過彎時，務必保持安全距離，才能確保平安；另9月1日起至30日止全國實施路口安全大執法，籲請民眾行經路口，確實遵守交通規則，以確保行車安全。

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