潤寅案外案　女行員狂吃23萬水果助詐貸百億遭約談

▲潤寅集團楊文虎、王音之夫妻已被起訴涉嫌詐貸472億元。（圖／翻攝調查局網站）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案，日前已起訴潤寅負責人楊文虎、王文音夫妻等人，經持續追查發現台企銀某分行劉姓女承辦人，長期協助詐貸達100億元，代價竟然是收佣23萬元的高價水果禮盒，另外合庫某分行江姓、莊姓2名女職員，也涉嫌協助詐貸11億元，檢調3日依違反《銀行法》將3女約談到案。

北檢日前起訴指控，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下5家公司，以不實買賣合約書、發票，與股票上市的福懋等多家公司主管進行假交易，向12家銀行詐貸472億元，當時檢調已另外分案追查銀行內鬼。

專案小組查出，台企銀某分行劉女，涉嫌從2012年至2013年間，明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款，均由潤寅佯以福懋名義支付，卻不實照會，讓台企銀放貸91億元、然後又在2017年間，再次卻不實照會潤寅集團內應收帳款，放貸美金4千多萬元。

總計台企銀因劉女的背信行為，損失達1百億元，這期間，潤寅集團長期贈送百纖果屋高價水果禮盒，價值共約23萬元；另合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍，也因不實照會，導致合庫受騙放貸損失11億元。

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