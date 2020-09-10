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相親25歲正妹！當晚河邊談心「車內做了」　公務員竟遭起訴入獄

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▲桃園市吳姓男子去年7月至8月兩度與未滿16歲少女在摩鐵發生性關係挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲邸男透過介紹，與王姓女子相親，進而發生關係，沒想到因此入獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

中華文化相當重視家庭，許多人年紀到了卻沒有對象，都會找媒人相親。大陸河北唐山32歲的邸姓男子透過媒人介紹，認識了年齡相仿、興趣相投的王姓女子，2人進展神速，當天晚上就在開車回家的途中發生關係，沒想到事後竟遭到勒索，還因此被關3年。

綜合陸媒報導，邸姓男子的老家在河北唐山的灤南縣，家中世代務農，他則是退伍職業軍人，退伍後考上公家機關，在河南省擔任公務員。他在老家工作期間，曾有過幾段戀愛經驗，但都沒有結果，2018年從河南回老家時，在老家的婚姻介紹所留下個人資料，希望能透過相親找到完美的另外一半。

留下資料過沒多久，邸男收到婚姻介紹所老闆的電話，通知「找到合適的女性」，希望他能到介紹所裡面來。邸男到達婚姻介紹所，認識了25歲的王英，2人相談甚歡，在婚姻介紹所老闆的陪同下吃了晚餐。

等到晚餐結束，邸男與王英以「加深感情」為由，一起開車到河邊散步，聊得十分愉快，就在車上發生了性行為。邸男感到相當滿意，完事後還轉了500元（人民幣，下同，約新台幣2,140元）的禮金給婚姻介紹所的老闆。

▼邸男與王英開車到河邊散步，聊天後在車上發生關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

豈料邸男回家不久，王英愈想愈不對勁，聯繫上婚姻介紹所的老闆，要找邸男到介紹所裡商量，希望能得到2、3萬元（約新台幣8萬5,700元到12萬8,592元）的補償，邸男哪裡願意，當時雙方相處得十分愉快，自然而然地辦了事，屬於妳情我願，因此直接離開。

事發後過了約一周，介紹所老闆帶著王英、另一名男子找到邸男的父母，要求給出補償。邸男到家後感到十分生氣，認為是敲詐，堅持不付錢，豈料因此吃上官司。

婚姻介紹所老闆向警方報案，供稱邸男性侵王英。王英後來多次向邸男要了數千元的賠償款，一共得手近萬元，還感到不滿足，獅子大開口，一口氣要了5萬元（約新台幣21萬4,320元），否則事情絕對不會落幕。

▼王英與邸男發生關係後，轉而控告性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

經過一連串的協調，婚姻介紹所老闆2018年2月28日向邸男說，目前事情已經協調完成，他到公安局說清楚了，接下來不會有事情，邸男還因此給了500元（約新台幣2,140元）的謝禮。

沒想到時隔不到一日，邸男立刻遭到警方刑事拘留，2周內被依照強姦罪起訴，2018年12月29日被判3年有期徒刑。邸男感到不服，立刻提起上訴，但儘管車上沒有發現打鬥的痕跡，王英身上也沒有外傷，唐山市中級人民法院2019年仍認定，邸男強行與王英發生關係，事實清楚、證據確實，辯護理由、意見皆不能成立，駁回二審上訴，維持原宣判，邸男也因此入獄服刑。

邸男的父親近日接受採訪時說，兒子入獄後堅持不認罪，希望家人能夠繼續上訴，雖然認罪後可以減刑，但兒子堅持自己無罪，他也不斷向法院寄了申訴郵件，希望事情能夠出現轉機。

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