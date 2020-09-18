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C羅度假villa一夜燒成廢墟　ISIS強占東非2海島：想活就快滾

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▲▼Vamizi小島被燒成灰燼的模樣。（圖／翻攝自Twitter／@GilbertBouic）

▲Vamizi小島被燒成灰燼的模樣。（圖／翻攝自Twitter／@GilbertBouic）

記者張寧倢／綜合報導

極端組織伊斯蘭國（ISIS）占領了印度洋上的兩個豪華度假小島Vamizi Island與Mecungo Island，島上的豪華別墅、酒店、民房等設施都被燒毀「化成灰燼」，包含足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、007「龐德」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）等許多世界名人曾慕名登島度假的華麗風光已不復見。當地居民表示，目前島上所有人已被武裝分子全數趕走，所幸無人受傷。

▲▼Vamizi小島被燒成灰燼的模樣。（圖／翻攝自Twitter／@adriano_nuvunga）

▲Vamizi小島房屋被夷為平地。（圖／翻攝自Twitter／@adriano_nuvunga）

根據英國《太陽報》指出，東非國家莫三比克（Republic of Mozambique）東南沿海的Vamizi 與Mecungo 是風景如畫的度假小島，包含C羅、「龐德」丹尼爾克雷格、南非前總統曼德拉等都曾到訪，摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II, Prince of Monaco）甚至來到Vamizi島度蜜月，但自從受新冠肺炎影響實施旅遊限制以來，莫三比克及附近群島已封鎖遊客進入。

▲▼C羅也曾PO出自己Vamizi島度假的照片。（圖／翻攝自Instagram／ @cristiano）

▲C羅也曾PO出自己在Vamizi島度假的照片。（圖／翻攝自Instagram／ @cristiano）

天堂般的豪華島嶼現在已經被與ISIS的叛亂分子佔領，並實施伊斯蘭教法，島上的野生動物、酒店和一般民房在襲擊中被燒毀「夷為平地」。Mecungo島的一位居民告訴《法新社》，武裝分子在晚間乘坐小漁船抵達，並將所有人圍捕，「他們沒有傷害任何人，只是下令離開島嶼，告訴我們如果想活下去就趕緊跑，於是所有人都離開了這個島。」

報導指出，，ISIS激進分子還佔領了莫三比克的港口城市莫辛布瓦（Mocimboa da Praia），並告訴當地居民，這裡將成為他們的新首都，實施伊斯蘭法律，使得投資沿海天然氣的西方能源公司被迫修建新設施，以避開聖戰分子。

▲▼Vamizi島上的度假別墅。（圖／翻攝自Facebook／@andBeyondVamizi）

▲Vamizi島上的度假別墅。（圖／翻攝自Facebook／@andBeyondVamizi）

三年前在莫三比克與坦尚尼亞邊境爆發的叛亂造成1500多人死亡、25萬人流離失所，過去的一年，這些激進分子開始將叛亂活動涉及的範圍稱為「伊斯蘭國中非省（Islamic State Central Africa Province）」。

▲▼Vamizi小島被燒成灰燼的模樣。（圖／翻攝自Twitter／@GilbertBouic）

▲Vamizi小島上的越野吉普車也難逃火舌。（圖／翻攝自Twitter／@GilbertBouic）

報導稱，政府軍未能跟上武裝分子的新火力。研究武裝衝突位置與事件的數據分析師歐普曼（Jasmine Opperman）表示，「叛亂分子現在已擁有強大的海上能力，這是快速發展的。」

▲▼Vamizi小島被燒成灰燼的模樣。（圖／翻攝自Twitter／@GilbertBouic）

▲Vamizi島到處都是被大火燒過的痕跡。（圖／翻攝自Twitter／@GilbertBouic）

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