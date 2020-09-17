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保時捷國道追撞聯結車　飛出護欄撞斷路燈變廢鐵！2男女送醫

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▲▼紅色保時捷擦撞中央護欄後撞飛出外側邊坡，車體嚴重毀損。（圖／民眾提供）

▲紅色保時捷擦撞中央護欄後撞飛出外側邊坡，車體嚴重毀損。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

一輛紅色保時捷17日凌晨行經國道一號高速公路南下台中段時，疑似變換車道不當，擦撞中央護欄後再飛撞聯結車尾，彈到外側邊坡，連路燈都撞斷，所幸車上1男1女僅受到輕傷。警方排除酒駕，肇事原因有待釐清。

▲紅色保時捷於國道發生車禍撞成爛鐵。（圖／民眾提供）

今天凌晨3點左右，國道警察局第三公路警察大隊獲報，國道一號高速公路南下178.8公里處發生2輛汽車車禍，立刻前往現場。警方到場發現，紅色保時捷已衝撞出邊坡草叢，將高公局的控制箱撞壞，連路燈也撞斷，車頭與車尾都嚴重毀損，安全氣囊也爆開。另一輛聯結車車尾也遭撞擊毀損，所幸駕駛無傷。

車上一男一女，男子身上有酒味，但女子表示車是她開，由於女子脖子有扭傷，胸口疼痛，警方先請救護車將她送醫治療。

▲紅色保時捷於國道發生車禍撞成爛鐵。（圖／民眾提供）

國道警方表示，經確認保時捷是女子所開，雙方進行酒測排除酒駕，初判保時捷在行駛內側車道變換車道不當，先擦撞中央護欄後，如陀螺般打旋再撞上外側車道行駛的聯結車車尾。肇事原因有待釐清。

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