她頭戴安全帽蹲騎樓！失智婦北上找姐姐...迷途8天　警幫找家人

▲ 失智老婦思念大姊搭乘客運北上迷路 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃有寧／台北報導

日前有一名許姓老婦人被通報在北市士林區通河街需要幫忙，後港派出所警員葉玲君、蔡宜航等2名員警，立刻前往協助。到現場才得知原來老婦疑似罹患失智症，能表達自己名字，也提到要來士林找大姐，但不知道大姐地址在哪，無法清楚表達，警方立刻利用「警用查詢系統」過濾、比對，確認老婦為通報失蹤協尋人口，警方也趕緊通報家人來接回老婦，才結束這場虛驚。

據家屬表示，許婦患有失智症，9日上午10時許騎車外出就沒有回家，家人都聯繫不上，急如熱鍋上的螞蟻，也趕緊到住處附近武陵派出所報案，好險接到士林分局員警電話才鬆了一口氣，萬萬沒想到許婦獨自一人騎車到客運站轉搭客運從桃園到士林區，幸好員警即時協助照護，否則後果不堪設想，對此家屬也特別感謝警方的幫助與照顧，才能讓許婦平安無事。

台灣人口逐漸高齡化，失智人口持續攀升，去年底台灣失智人口多達29萬多人，佔全國總人口1.24%，等於台灣每80人中就有1人是失智患者，以盛行率推估，到民國120年，每一百位台灣人就有兩位失智，但其實有辦法減緩失智惡化的情況，多運動、多動腦、採地中海型飲食、多社會互動、維持健康體重，預防勝於治療。