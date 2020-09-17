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陸加強監管脫口秀、相聲！網路播出也要派專人「即時審看」

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▲▼西安：脫口秀愛好者進行“開放麥”表演。（圖／視覺中國）

▲西安一處喜劇俱樂部，脫口秀演員正在進行表演。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸文化和旅遊部近日宣布，將加強對脫口秀、相聲等語言類節目的內容審核與現場監管，若是在線上播出，也應安排專人對演出內容、彈幕評論等進行即時審看，發現違法內容要立即刪除、封鎖，並保留影像資料至少60日以上備查。

大陸文旅部14日晚間發布「關於深化放管服改革促進演出市場繁榮發展的通知」，表示為了促進演出市場繁榮發展，滿足群眾多樣化、多層次的精神文化需求，將強化重點演出類型的監管，並建立適應新業態發展特點的監管機制。

強化重點演出類型監管方面，通知內提到，對音樂節慶類演出活動，要重點對電音類、說唱類節目進行審核把關，加強對演出現場顯示屏內容以及互動環節的監督檢查。

對沉浸式演出活動，要加強演出全流程審核，防止出現宣揚封建迷信、淫穢色情及渲染血腥暴力等內容。

對小劇場演出活動，要重點加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管。

▼貴州的相聲演員進行現場表演。（圖／視覺中國）

▲▼貴陽：貴州本土相聲藝術表演團隊恢復演出。（圖／視覺中國）

為了因應網路的興起，通知內也提到，要規範線上演出管理，線上傳播服務單位應當安排專人對演出內容、彈幕評論等進行實時審看，發現含有法規禁止內容立即採取刪除、屏蔽、關閉連結等必要措施，並保留視頻資料至少60日以上備查。

通知內還強調，各級文化和旅遊行政部門要加強與宣傳、公安、市場監管、應急管理等部門的溝通協調，建立信息共享機制，對重大敏感問題做好分析研判，加強協同監管。

訊息公布後，隨即在網路上引起大量討論，許多網友都直言「管太多」，認為過多的限制可能令優秀的作品難以產出，並導致年輕一代都被國外的作品給吸引走，「雅俗共賞吧，別矯枉過正了，到時候脫口秀變成新聞聯播了。」

不過，也有網友認為有些亂象的確需要管理，「內容封建迷信、淫穢色情，渲染暴力有必要加強審核。」

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