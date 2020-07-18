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許傑輝、視網膜、黃豪平、達康.com　屏東開課囉！

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▲藝人許傑輝屏東開課。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲藝人許傑輝屏東開課。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府文化處今年擴大舉辦的兒童青春藝術節，開設戲劇、影像一系列工作坊及名人講座，邀請許傑輝與豆子劇團、眼球中央電視台-視網膜、脫口秀演員黃豪平、漫才天團達康.com等國內知名達人現身分享，名額有限，報名要快。

配合全中運開幕，屏東兒童青春藝術節7月18日下午3時於屏東演武場廣場登場，活動期間至8月9日週末假日，故事劇場、動漫展、草地野餐音樂會、名人講堂、戲劇工作坊、影像工作坊、青少年影展、實境解謎等八大主題，展演場地環繞演藝廳、演武場、千禧公園，呼應今年活動主題「我的藝術生活圈」。

縣府文化處表示，今年工作坊活動邀請多位知名的表演藝術界達人，透過精闢有趣的方式，暢談他們的圓夢歷程與表演經驗。包括在臺灣網路媒體圈走紅，創設『眼球中央電視台』頻道的影音創作者視網膜，將以『網路頻道vs傳統新聞台』為題進行分享；身兼演員、主持人、教職的表演達人許傑輝，帶領學員走入戲劇表演世界；名人講堂則邀請以搞笑漫才團體之姿行走台灣喜劇江湖的達康.com，以及具備脫口秀演員、主持人身份的黃豪平，在屏東演藝廳與民眾分享。

文化處說，藉由影像、戲劇工作坊讓參與學員了解自媒體拍攝與經營，也學習肢體開發、 編導及劇場表演實務，每場次僅限額30人，歡迎青少年學員踴躍報名。更完整的「兒童青春藝術節」資訊，請至屏東文化處官網下載活動手冊https://reurl.cc/R43kae，或上官方臉書查詢。

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