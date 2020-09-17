正妹喝醉…桃園哥：載你回家！轉身開往摩鐵撿屍　還偷她錢付房費　

▲男子趁機撿屍喝醉的女性友人，帶往摩鐵性侵還拿取對方錢包的現金支付房費。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名陳姓男子與女子小花（化名）及一群友人前往KTV飲酒歡唱後，主動表示要開車搭載小花回家，孰料，他竟趁機「撿屍」，將喝醉的小花帶往摩鐵，硬上2次得逞，再拿取小花錢包內的1000元支付房費。對此，一審桃園地院依乘機性交罪，判陳男3年2月，另依竊盜罪，判陳男拘役30日，得易科罰金3萬，案經上訴二審後，遭高院駁回，可上訴，至於竊盜罪則定讞。

判決指出，陳男2018年12月27日凌晨與友人們歡唱後，見小花不勝酒力，遂主動稱要開車搭載小花回家，孰料，他卻大起色心，趁小花喝醉全身無力、意識模糊情況下，載往摩鐵、偷取小花的現金1000元支付房費，性侵得逞；直到小花早上清醒，發現自己衣褲遭褪去，報警處理，陳男狼行才因此曝光。

事後，陳男坦承犯行，一審被依乘機性交、竊盜罪，分別判刑3年2月、拘役30日，得易科罰金3萬；陳男不服結果，上訴二審時稱自己是一時衝動才會侵犯小花，犯後已知悔悟，並與小花以40萬元和解，目前依約履行中，希望法官能減輕刑期。

小花則稱，陳男的行為已造成她一輩子的傷痛，至今仍得服用安眠藥才能入睡，還是無法原諒陳男。對此，高院勘驗相關說詞，認為陳男上訴無理駁回，維持原判，乘機性交罪部分可上訴，而竊盜罪部分則不得上訴。



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