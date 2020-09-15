導遊目擊洩洪急打電話！武界壩：處理中...秒掛　無廣播添4冤魂　

記者白珈陽、陳羿妏／南投報導

南投仁愛鄉武界壩閘門故障意外放水釀成4死慘劇，然而，從閘門異常開啟至完全關閉，過程耗費31分鐘，其中關鍵的「16分鐘反應時間」是南投檢調追查重點之一。對此，當時也在現場的導遊楊鐵木今（15日）接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時透露，他一看到武界橋上有大水，第一時間「4時27分」已打給台電，未料，台電接起電話卻表示，已經在處理，隨即掛斷電話；不過，據生還者盧妻說法，她當天並未聽到廣播，讓整起事件陷入諸多疑雲，詳細情形仍待檢調釐清。

▲導遊楊鐵木目擊大水狂瀉，趕緊打電話給台電。（圖／記者白珈陽攝）



根據調查，武界壩12日凌晨4時12分6號閘門發生異常開啟，亮燈9分鐘，直到4時21分低水位警報響起，值班的蘇姓人員才發覺，經過7分鐘處理，才在4時28分開始關閉閘門，這中間等於是經耗費16分鐘才開始應變，直到4時43分閘門才完全關上，總放水時間長達31分鐘。

楊鐵木13日凌晨4時許帶遊客前往一線天看日出時，見距離案發地點僅2公里的武界橋上有大水，內心相當緊張，第一時間「4時27分」趕緊打給台電，不過，電話響很久，台電人員才接起，而值班人員聽完楊的說法表示，目前機器自己開啟，閘門已關，已經在處理了，隨即掛掉電話，而生還者盧妻也曾指出，事發當下她完全沒有聽到廣播，認為相關單位放水又不通知，感到莫名其妙。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

對此，台電方面雖稱類似的閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩也依規定每半年進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統都沒有異常，但檢方認為蘇姓人員在發覺閘門故障以及後續通報，甚至到示警環節都有明顯疏失，涉嫌過失致死罪，13日訊後以10萬元交保，至於後續情形，仍有諸多疑點待釐清、調查。

▼盧妻進停屍間崩潰大哭。（圖／記者白珈陽攝）