北韓傳將試射「潛射彈道導彈」　紀念勞動黨成立75周年

▲北韓可能近日又要進行導彈測試。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

衛星圖像16日顯示，北韓用於測試潛射彈道導彈（SLBM）的潛艇從主要造船廠失蹤。根據美國智庫的分析，這可能代表，北韓近日將會於10月10日勞動黨成立75周年再度試射SLBM。南韓空軍參謀長韓仁祖16日參加聽證會時證實，軍方會密切監視北韓當天可能的動作。

根據《韓聯社》的報導，有證據表明，北韓正在新埔造船廠清理颱風遺留下的雜物，一旦清理工作結束，就會著手開始軍事行動。韓仁祖表示，目前還不能夠證明，北韓擁有射程到達美國的導彈。

美國監視網站「北緯38度線」（38North）以新浦造船廠為根據做出評估，「自9月15日颱風離開以來，新浦造船廠的的衛星圖表明，過去一周內發生了大量的活動，其中包括新浦級潛艇以及鯨魚級潛艇被重新定位。通常都會停泊在防護棚北側的潛水試驗船已經離開了。而5月27日起就放置在碼頭上的小型潛艇也被拆除。」

分析師馬科斯基表示，現場的潛水測試駁船已經移動過，「如果停泊在新浦級潛艇前的物體不是潛水測試駁船，那麼消失的駁船可能代表即將進行的SLBM測試，儘管不太可能剛在毀滅性的颱風過後就發射。」

韓仁祖在聽證會上也提到與北韓邊界問題，如果來自北韓的「威脅挑性增加」，南韓方將會投入更多的AH-64阿帕契直升機，佈署在東海以及黃海海域。