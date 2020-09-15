國道2車擦撞暫停路肩　後方休旅「高速追撞」1死2傷

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

國道1號五楊高架楊梅路段15日下午發生一起死亡車禍，當時2輛小客車發生擦撞，停在內側路肩商討後續處理，不料準備離開時，遭後方一輛黑色休旅快速追撞，釀成1死2傷。警方指出，死者是54歲羅姓男乘客，3名駕駛均無酒駕，但確切肇責還要進一步釐清。

桃園市消防局15日下午4點43分接獲民眾報案，指國道1號五楊高架南下46.6k公里有3輛小客車事故，立即派員前往救援。

警消到場時，54歲羅姓男乘客傷勢嚴重，已無呼吸心跳，送醫後傷重不治。另外2名傷者29歲劉男、27歲羅男各自有胸悶、頭部外傷，但意識清楚，送醫後無大礙。

▲遭撞轎車右後方面目全非。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警第一大隊泰山分隊長劉基宏表示，該起事故是2輛車發生擦撞，停靠在高乘載車道的內側路肩，雙方協議好要先將車移至安全處所，不料準備上車時，後方一輛黑色休旅車快速追撞上來。

劉基宏指出，這起事故造成其中一輛車的男乘客傷重不治，並有2名駕駛受傷。經酒測，3名駕駛均無酒精濃度反應，全案尚待警方追查，釐清肇事原因。

▲另一輛遭撞的SUV左後車尾嚴重凹陷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼黑色休旅車頭全毀，呈90度橫躺在路面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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