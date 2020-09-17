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憶小鬼《陣頭》練習超認真　九天團長哽咽：他還沒展翅就離開了

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九天民俗技藝團團長許振榮哀悼小鬼黃鴻升。(圖／翻攝許振榮臉書）

▲許振榮貼出和小鬼的合照，發文哀悼「小鬼一路好走。」（圖／翻攝許振榮臉書

記者陳俊宏／綜合報導

藝人小鬼黃鴻升驟逝，2012年曾合作拍攝國片《陣頭》的九天民俗技藝團團長和團員都相當錯愕，當年創下3億多票房，演員們全都親身上陣不用替身。團長許振榮感嘆，小鬼都還沒好好開始展開翅膀就離開了，「覺得他應該是可以成功，但是沒想到命不由人的。」

《陣頭》當時創下好成績，全台大賣3.5億元，小鬼和柯有倫演對手戲，將民俗技藝搬上大銀幕，他毫無基礎，經過三個月密集訓練。許振榮想起當年認真的小鬼紅了眼眶，他接受《東森新聞》訪問指出， 當時在指導小鬼或請團員執導他，「他都很虛心受教在學習，不會說因為他大牌就說『什麼這個我會、這個我會』，都沒有。」

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小鬼配合電影要求，全場都親自上陣，打鬥戲還叫對手不要客氣，真踹也沒關係，跳家將揮舞大旗，認真努力的樣子全讓大夥看在眼裡。許振榮說，當時一起吃大鍋飯、一起有說有笑、被導演罵，「像我們在休息，他都自己一直都那邊練三叉，練到手都起水泡了還在練」，且這還要燒火，他被火燙好幾次。

▼許振榮感嘆小鬼都還沒展翅就離開。（圖／東森新聞）

九天民俗技藝團團長許振榮哀悼小鬼黃鴻升。（圖／東森新聞）

「他都還沒好好開始展開翅膀的時候就離開了」，許振榮說，聽聞噩耗還滿錯愕，小鬼這麼年輕又這麼努力，「覺得他應該是可以成功，但是沒想到命不由人的。」他也在臉書貼出兩人合照哀悼，「小鬼一路好走。」

九天民俗技藝團也在臉書發文說，前幾天才前往屏東，與打狗亂歌團的詠能老師作最後告別，怎知道16日竟會收到這樣的噩耗，實在太突然、太令人無法置信了，「這麼年輕，還正當發光發熱的生命，除了震驚，還有好多好多的不捨。」

九天民俗技藝團表示，謝謝小鬼曾參與《陣頭》電影，還有其他很多很多精彩的影視作品，「我們會永遠記得你的才華洋溢、你的全力揮灑，祝福你在另外一個世界能夠快樂平安。實在太不平穩的這個年...也希望大家務必保重身體、珍惜身邊的人，生命真的太珍貴，也太無法預料了。」

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