快訊／PS5線上發表會凌晨4：00直播　預告證實有黑色　網狂洗版

▲PS5。(圖/取自YouTube/PlayStation)



記者董美琪/綜合報導

PS5線上發表會將在17日(四)凌晨4點直播,預計會在40分鐘內,介紹來自索尼互動娛樂全球工作室(SIE Worldwide Studios)及遊戲開發合作夥伴的各個最新遊戲。至於Sony是否會與微軟Xbox一樣宣布主機售價以及上市日,是玩家最想知道的事。

不過距離發表會還有1個多小時,全球網友已等不及,不斷在YouTube留言,留言幾乎是用「洗」的,留言洗版快到來不及看。發表會另外還有提供日文版及多國語言版連結,給多國玩家觀看。

另外,本以為PS5主機以白色為主,不過官方推特以及發表會封面都已放出「預告」照,似乎證實有黑色PS5主機。

▼PS5線上發佈會YouTube直播連結

See you at 1:00pm Pacific Time today for the PlayStation 5 Showcase: https://t.co/VsF1P921T8 pic.twitter.com/MJovvx2btO