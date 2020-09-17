快訊／PS5線上發表會凌晨4：00直播　預告證實有黑色　網狂洗版

▲PS5。（圖／取自YouTube／PlayStation）



記者董美琪／綜合報導

PS5線上發表會將在17日（四）凌晨4點直播，預計會在40分鐘內，介紹來自索尼互動娛樂全球工作室（SIE Worldwide Studios）及遊戲開發合作夥伴的各個最新遊戲。至於Sony是否會與微軟Xbox一樣宣布主機售價以及上市日，是玩家最想知道的事。

不過距離發表會還有1個多小時，全球網友已等不及，不斷在YouTube留言，留言幾乎是用「洗」的，留言洗版快到來不及看。發表會另外還有提供日文版及多國語言版連結，給多國玩家觀看。

另外，本以為PS5主機以白色為主，不過官方推特以及發表會封面都已放出「預告」照，似乎證實有黑色PS5主機。

▼PS5線上發佈會YouTube直播連結