　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠見／推動減法改造　公部門美學大進化

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／馮紹恩

以往公部門建設、文宣，常被戲稱「中華民國美學」，現在開始有部會機關透過設計，贏得民眾掌聲。翻轉公部門美學的關鍵為何？

這幾年，如果留心新聞，會發現一個名詞不斷出現：「中華民國美學」。

不過，這可不是什麼褒美之詞，而是在諷刺奇醜無比的公共建設與政府活動設計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例如，2016年的台北燈節主燈「福祿猴」，被笑根本是隻鴨；台鐵在去年初耗資近8000萬元改裝的「觀光列車」，則被評為「除了俗、還是俗」；不久前，國道「八德鶯歌」段的匝道指示牌，連左右標示都違反直覺，接連發生車輛撞上分隔島的意外，讓民眾罵聲連連。

但，與此同時，我們也看見不少公部門令人驚豔的作品，如8月底啟用的高雄海洋流行音樂中心，不規則的六角形屋頂加上玻璃帷幕，被稱讚「日夜都美麗」；屏東縣立圖書館翻新30年舊大樓，成為綠意環繞的「森林圖書館」；小到平面出版品，如桃園市政府找來知名設計師聶永真，將官方刊物《桃園誌》改頭換面；台東縣更以地方特產和代表景點發想，轉化為縣府公務員的特色名片，都獲得外界肯定。

為什麼有些公家單位的美感，宛若停留在上個世紀；有些部會機關卻能透過良好設計贏得掌聲？翻轉公部門美學的關鍵，是什麼？

民眾美感覺醒，政府慢半拍

黑暗，其實是光的缺席；被鄉民嘲諷的中華民國美學，反映了設計專業的缺席。

「30年前，全台灣哪有什麼美術科系？」台灣首位入圍葛萊美獎的知名設計師蕭青陽直說，中華民國美學並非單純的不好看，而是反映不同時代的美感。

蕭青陽觀察，近年來，各大學廣設設計相關科系，培養出大量人才，加上國人頻繁出國旅遊，見識愈來愈廣，刺激民眾的美感覺醒，頻繁對各項公共建設品頭論足，進一步深化整體社會對美的追求，衍生成一股「設計新浪潮」！

「公部門心態就怕麻煩，所有東西都照SOP。」柏成設計負責人邱柏文認為，公部門長期遵循數十年前流傳下來的標案規格，不僅造成許多公共建設走向僵化，更缺乏追求設計和美感的誘因。

在這個趨勢下，公部門秉持的「少做少錯、不做不錯」思惟，開始跟不上社會期待。當民眾的美感意識不斷提升，政府部門卻還停留在古早年代，每次建設和作品出爐後，引發強大的批評聲浪，自不意外。

事實上，對民意動態相當敏感的政治人物，已關注到這股趨勢，也開始有所回應。

「現在很多政治人物，都比唱片業的明星長得漂亮跟帥了。」蕭青陽笑說，不少政治人物愈來愈重視自身形象，當選後，也開始將「美」的堅持帶入市政體系。

最常見手法，就是把指標性的重大公共建案，委由國際大師操刀。如2019年開幕的衛武營國家藝術中心，流線外型與白色波浪般的造型曲線，就被便《TIME》雜誌評選為「2019世界百大景點」；甫開幕的台南河樂廣場，把廢棄商場改造為結合潟湖造景的優雅建築，也獲得《富士比》雜誌評為「2020世界七大最受期待的公園」之一。

追求好設計，對公部門來說百利無一害，不但可博得好評，更有助於塑造城市光榮感。蕭青陽解釋，「政府首長想要票房跟人潮，好好經營環境美感，自然會帶起觀光熱潮。」

然而，只有首長和政務官帶頭衝還不夠，要翻轉整個公務體系的陳舊美學觀，還有許多障礙得克服。從以下兩案例，便可窺知一二。

1〉新北市府會議室：逗點實驗室，打破辦公模式

新北市政府最近剛啟用了一個特殊的會議空間「逗點實驗室」（Comma Lab），從名稱就曉得，這裡的訴求，跟傳統會議室很不一樣。

只要是新北市政府員工，開放時間內憑員工證刷卡就可進入，不需事先預約、也不限制用途。市府同仁可以提著筆電來辦公、吃午餐（疫情期間暫停）、找廠商一起開會都可以，等同「沒人管」。

而搞出這創意的，竟是一般人認知裡「最傳統」的祕書處。

新北市祕書處處長饒慶鈺不諱言，以往會議室管理常面臨大難題：一是為了靜音，得舖設地毯，又怕弄髒，只好限制飲食；二是必須盡量衝高使用率，最好達100％，但實際上，不少活動常臨時取消，造成閒置和浪費。

為解決上述問題，祕書處首先從撰寫標案下手。

他們捨棄過去「規格標」的方式，像標明要幾張椅子、桌子、地毯等；轉而採取「最有利標」，寫上市府想解決的問題，結合對空間的多功能用途，藉此吸引擁有創新思惟的設計團隊來提案。

最後得標的柏成設計，大膽地以「辦桌」發想理念，設計出一個可自由移動、輪轉的流動空間，並導入環保、永續、內部交流等新穎概念。

比方說，逗點實驗室的桌椅可以自由移動，讓大家按人數需求或活動型態決定，不鏽鋼牆板則方便重複黏貼海報，省下許多紙張，更簡單利用耐髒的地板材質，一來達到靜音效果，也不必禁止吃喝。

硬體空間的問題解決了，另一痛點「預約率」怎麼辦？饒慶鈺說服同仁，取消預約制度，「有沒有可能，不要管那麼多？」

祕書處設定半年實驗期，觀察這期間的「不管理」會不會造成額外負擔，第一個月的結果令人驚喜。在約600人次使用的情況下，清潔阿姨打掃次數並未增加，同仁還自發性地維持整潔，「比我們還疼惜這空間。」

更意外的收穫是，這案子還獲得了第十三屆TID室內設計大獎，「從來沒想過，公部門的辦公空間可以得獎！」饒慶鈺驚喜地說。

2〉台北卡翻新：減法設計，視覺更清爽

許多縣市都有市民認同卡，只是常被嫌醜，民眾也不太愛用。過去的「台北卡」就是如此。

不過，這張卡在8月底鹹魚翻身了，最新推出的卡面設計廣受好評，還要結合智慧城市應用。

以前，公部門跟設計師打交道經常不歡而散。因為政府是業主，也就是甲方；設計師常淪為承包商，也就是乙方，彼此地位並不對等。

更麻煩的是，由於缺乏美學訓練，加上僵化的招標制度和眾多顧忌，政府機關總不敢讓設計師放手創作，雙方不斷妥協的情況下，最後出現一堆「慘不忍睹」的案子。

惡性循環久，有能力的設計師，當然不想跟公部門合作，最後只剩下願委屈配合的標案公司。

為解決這問題，台北市特地成立「城市品牌小組」，改善公部門的業主心態。藉由不同專案合作，協助各局處重新思考，要向民眾傳遞的價值和服務。

而城市品牌小組最喜歡討論的對象，是年輕一輩的業務承辦人或科長，而非掌握決策大權的各局處首長。

為什麼？

負責城市品牌再造工程的市長室顧問蕭伶伃打趣形容，業務承辦人很衰，常被長官交辦事情，每天負責寫報告、回應上級要求，「卻沒有嘴巴，只有手跟腳」。

事實上，這些人才是城市建設的第一線執行者，而城市品牌小組的任務，就是替新生代公務員創造成長空間，一方面從設計師身上汲取創意，也有機會跟上層主管溝通，讓政策跟得上時代潮流，不再閉門造車。

此外，城市品牌小組也站在設計師跟政府中間，一方面讓設計師了解公部門的限制和需求，另一方面，也在合作過程中尊重專業，擴大設計師的發揮空間。

如負責「台北卡」業務的資訊局，最初只希望找設計師翻新卡面。接下標案的優視覺溝通設計總監王德明回憶，設計元素其實很早就定案，「真正花時間的地方，是跟各局處溝通，在卡面上該放多少資訊？」

王德明苦笑，「像教育局要求放上學校住址，但台北市校名最長的學校有20幾個字，我不禁想，那是不是乾脆整張卡片都放滿字？」

每當會議僵持不下，蕭伶伃就會跳出來，替設計師據理力爭，最終才看到現今清爽的卡面設計。

不過，美學討論常會落入「美不美」的陷阱：有人喜歡、自然有人討厭。公部門應放下對美醜的爭執，轉而探討設計是否真能解決問題？抑或僅僅滿足民眾期待？

「如果能解決問題，它自然是美的。」饒慶鈺篤定地說。

其次，好的設計，絕不等於砸大錢蓋大型建設。

若公部門無法認清場館或服務的主功能，做出來的軟硬體建設，就可能變乏人問津的「蚊子館」，或根本沒人想用的「蚊子App」。外觀再美，也是浪費公帑。

誠如蕭青陽所說，當愈來愈多民眾關注公部門的建設品質，促使政府更願意對外徵求好的設計和美感，就是整體社會的一大進步。

在台灣設計新浪潮的全力推動下，以前總遭人訕笑的中華民國美學，未來將持續進化

【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/】

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼有什麼代表作？黃鴻升「2字優點」PTT淚推：勝過一切
小鬼筆下女友曝光！峮峮曬甜美肖像「悲痛留2字」惹心疼
KID熬夜完成小鬼遺願！強忍悲傷上工...現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

沉積岩區泉源！礁溪兆品送美實驗室認證...2萬3千年前溫泉

阿聯酋航空推留學生獨家優惠　機票有折扣還有額外行李額度

遠見／李登輝「戒急用忍」 蓋棺難論定？

長榮航空首推職人體驗營　能當機師操控A330、還能學空姐美姿美儀

好市多「銷魂蛋糕誕生」內餡酸甜　達人曝CP值爆：完蛋了！

遠見／推動減法改造　公部門美學大進化

鋒面變天！明起下到周末降雨熱區曝　冷空氣接力北台灣降溫轉涼

推美豬政策遭柯文哲酸「當白臉、很痛苦」　陳時中：不會啊！

大學餐廳不禁用美豬牛　潘文忠：會要求標示肉品產地

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

沉積岩區泉源！礁溪兆品送美實驗室認證...2萬3千年前溫泉

阿聯酋航空推留學生獨家優惠　機票有折扣還有額外行李額度

遠見／李登輝「戒急用忍」 蓋棺難論定？

長榮航空首推職人體驗營　能當機師操控A330、還能學空姐美姿美儀

好市多「銷魂蛋糕誕生」內餡酸甜　達人曝CP值爆：完蛋了！

遠見／推動減法改造　公部門美學大進化

鋒面變天！明起下到周末降雨熱區曝　冷空氣接力北台灣降溫轉涼

推美豬政策遭柯文哲酸「當白臉、很痛苦」　陳時中：不會啊！

大學餐廳不禁用美豬牛　潘文忠：會要求標示肉品產地

美次卿柯拉克率團抵台　搭車穿越機場跑道火速直奔飯店

神明坐擁台中230筆土地　市府呼籲盡速清地籍

拍攝抗議！華裔女記者遭5名加州警「按地反手」逮捕...超狠畫面曝

陳零九不捨小鬼黃鴻升驟逝　曾回送潮牌衣「有能力時想要報恩」

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

中職／十二強國手今年表現差　廖乙忠突破與維持亂掉了

「一鍋滷肉飯」賺淚募殯葬費　送行者捏造故事詐財200萬

小鬼驚見《玩很大》合照「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

生活熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

現省2500元！好市多驚見「萬寶龍」皮夾

過來人曝浴室這處最危險：撞了10分鐘爬不起來

小鬼猝逝！消防員保命文被推爆

聯絡簿簽「黃鴻升」！林爸爸畫小鬼悼念

草泥馬坐特斯拉逛夜市　女飼主本尊曝光

餵奶驚見蒼蠅「產卵噴蛆」　媽媽急呼：奶瓶要加蓋！

陳時中：9/24起國產口罩恢復「全面徵用」

黃鴻升鬼月最後一天逝　命理師警惕

最莫名台南美食　當地人點「這2道」

更多熱門

相關新聞

金融業女繼承者們　站上接班浪頭

金融業女繼承者們　站上接班浪頭

近幾年，台灣金融業掀起接班大潮，由於正值數位轉型關鍵時刻，繼承者們的壓力不比父執輩輕鬆，尤其新光吳家、王道駱家，都由女兒接班，如何運用女性特質開創不一樣的路，備受各界期待。

深入社子島　揭開不願面對的真相

深入社子島　揭開不願面對的真相

遠見／台灣飆5G

遠見／台灣飆5G

遠見／別和歷史作對

遠見／別和歷史作對

關鍵字：

遠見雜誌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面