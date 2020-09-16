小鬼「鬼月」最後一天驟逝　命理師警惕：很多年輕人都過不了36歲

圖文／鏡週刊

現年36歲的藝人黃鴻升，今天驚傳在北投家中浴室滑倒，疑似因頭部受創致死，外號「小鬼」的他剛好在農曆「鬼月」的最後一天離世，驚人巧合讓人不寒而顫。

有不少民俗專家、命理老師皆稱，就傳統習俗來說，鬼月不宜出外旅遊及舉辦喜事，更建議盡量避開山區、水邊等較「陰」的地方，但身為外景主持人的黃鴻升，為了工作不免仍得上山下海在外奔波。

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命理師江伯樂表示，鬼月本來就是意外特別多的月份，許多無主孤魂都趁著這個時節來抓交替，即便是鬼月的最後一天也更要小心警惕。江伯樂認為這次黃鴻升會發生跌倒意外，除了可能是無主孤魂抓交替外，也有機會是家中祖先有人早夭，後來因為無人祭拜無法投胎轉世，藉由運勢較差的後輩來換取轉世機會。

蔡上機則早早就在他的書中寫道，今年屬豬的容易有血光之災，恰巧72年次的黃鴻升就是屬豬，恐怖預言令人乍舌。塔羅牌老師小孟則表示今年下半年六星逆行，容易犯沖煞導致身體不良或有突發意外發生，在鬼月裡綽號有「鬼」字的也對自身不好。小孟還透露黃鴻升現年36歲，在西方36、63為意外之數、不吉祥的數字，因為3+6為9，9這個數字比較陰，因此很多年輕人都過不了36歲。

黃鴻升在鬼月最後一天發生意外驟逝，讓這件事添上一些詭異之說，命理江伯樂也強調，寧可信其有不可信其無，連他自已本身也曾經帶小孩在鬼月到溪邊遊玩消暑，卻意外卡到陰。命理師之輩都如此，其他平常人家更要警惕，真要外出遊玩，最好還是身上帶一些開光過的神佛飾品旁身保平安。



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