▲15位身心障礙者、受刑人創作藝術展！百件作品中正紀念堂展出，文化部長李永得頒發感謝狀予參展藝術家。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「工藝公益．點亮臺灣—身障者與受刑人藝術創作大展」今年邁入第11屆，創作者包括漸凍人、自閉症、視障、思覺失調症等不同障別身心障礙者及受刑人等，共超過百件作品，即日起至10月13日在中正紀念堂管理處3樓藝廊展出。

文化部長李永得今（16）日特別頒發感謝狀予15位參展之身心障礙藝術家，鼓勵他們在逆境中仍堅持藝術創作，透過作品與世界交流對話，並肯定協會多年來團結身心障礙者及受刑人參與藝術創作，讓藝術家發揮堅韌向上的毅力，透過藝術與社會交流，為自己及社會彰顯生命價值的意義。

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李永得提到，「藝術創作不僅只是藝術家自己本身才華的發揮，也展現出藝術家對我們的社會、對人類發出的關心，藉著藝術創作，不但可以豐富我們的多元文化，同時也促進社會各界透過藝術品關懷許多的社會議題。」



他也強調，落實「文化平權」一直是文化部的重要使命，臺灣是個多元文化的社會，文化部推動及保障公眾平等的文化近用權，就是要確保國人不因個別差異，而影響參與文化藝術之權益。目前在推展文化平權工作時，也將優先支持多元文化參與，並協助更多弱勢團體共同參與藝文活動，期聚集不同色彩的多元文化光芒，點亮臺灣。

▲文化部長李永得頒發感謝狀予參展藝術家。（圖／文化部提供）



主辦單位社團法人中華民國身心障礙者自立更生創業協會表示，「工藝公益．點亮臺灣」藝術大展到今年已辦了11屆，從第9屆開始，除了將原有的身心障礙者藝術創作外，再加入了受刑人的作品，把身心障礙者與受刑人在逆境中拼搏奮鬥的毅力，透過藝術創作，呈現大眾面前，包括漸凍人、自閉症、視障、思覺失調症等不同障別身心障礙者及受刑人等，創作媒材有陶藝、木雕、花燈、紙雕、油畫、書法等，多元豐富。



與前幾屆不同的是，這次更增加環保團體「台灣疼惜地球家園護生協會」的攝影作品，透過一張張攝影作品，展現了對環境保護、疼愛動物及對生命尊重，主辦單位期望藉由展覽，讓大家能關注到社會底層弱勢夥伴在逆境中拼搏鬥志的毅力，並對這個地球以及台灣這塊土地，有更多疼惜關懷，讓我們的社會有更多的正能量，彰顯生命教育價值。



【工藝公益點亮臺灣第11屆身障者與受刑人藝術創作大展】

主辦單位：社團法人中華民國身心障礙者自立更生創業協會

展覽期間：2020年9月16日-10月13日 上午9時至下午6時