致命數字？名嘴曝3大咖也36歲亡　加碼爆：屬豬有意外...嚴重喪命

▲粉絲哭爆，願小鬼一路好走。（圖／翻攝小鬼IG）



記者劉維榛／綜合報導

陽光形象的小鬼黃鴻升，今（16）日傳出在北投住家猝逝，事業正值巔峰卻劃下人生休止符，讓演藝界一片哀戚不捨。而三天內陸續發生3位藝人逝世，且都是享壽36歲，悲傷巧合讓粉絲鼻酸不已，資深媒體人狄志為則指出，從古至今也有3大咖名人在36歲殞落，包括楊貴妃、黛安娜王妃與周瑜。

狄志為在新聞節目《新聞大白話》透露，一般人認為逢九必凶，其中羅霈穎（羅姐）在59歲香消玉殞，恆述法師則在69歲卡關，「（她）是不是因為這個坎過不去，才欠下債務？」

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沒想到其實36歲似乎也是一個人生門檻，狄志為說，翻開歷史一查，古代四大美人之一的楊貴妃、英國黛安娜王妃、三國時代的周瑜，「居然都是在36歲這一年走掉。」據悉，老一輩傳言，36歲是人生的第三個本命年，3和6加起來為9，是比較不吉祥的單數組成。

▲狄志為也難以置信。（圖／翻攝新聞大白話）



事實上，狄志為與命理界多位大師也熟識，他邪門直呼，某一位老師每年都會出版生肖命理大全，「他剛剛傳給我的訊息，我也嚇一跳，因為小鬼是屬豬，書中有寫到今年屬豬會有一些意外發生，嚴重可能會喪命。」對此，狄志為感慨，2020不平靜，每送一個人，就希望不要再發生這種憾事。