追星小鬼18年　彰化粉絲哽咽PO文：第一次見你，也是最後一次

▲藝人黃鴻升曾到清水眷村文化區園區錄影。（圖／清水眷村文化園區臉書）

記者鄧木卿／台中報導

藝人「小鬼」黃鴻升16日在北投家中猝逝，享年36歲，消息震驚演藝圈，黃鴻升6天前到過台中市清水眷村園區和彰化縣田中錄製《綜藝玩很大》節目，吸引不少粉絲到場與他合影，住在彰化社頭的蕭先生當天得知後，馬上衝去拜託合照，蕭說，從黃18年前主持娛樂百分百就追星至今，「無奈第一次見你，也是最後一次合照。」

蕭先生在臉書PO追悼表示，黃鴻升很親和，沒架子，是他喜愛的藝人之一，從黃主持娛樂百分百就看他的節目，如今已經18年了，人生也畢業了，明年金鐘一定給你，「當天第一次見你，也是最後一次合照，真不敢相信你就這樣走了，好好的人就這樣被帶走了，玩很大沒了你要怎辦？」

▲彰化粉絲蕭先生得知黃鴻升在田中錄影，立即衝去現場要求合照。（圖／蕭先生臉書）

蕭還特別指出，永遠的43號退休了，43號是什麼意思？原來黃鴻升曾在職棒比賽時擔任開球來賓，當時穿得球衣就是43號。

「依依不捨，捨不得」台中市消防局清水分隊為了緬懷黃鴻升，深夜在臉書PO文，開頭首2句引用黃鴻升《地球上最浪漫的一首歌》歌詞，同時也代表著對小鬼驟逝充滿各種不捨，「謝謝小鬼在節目上帶給我們的歡笑、用歌聲帶給歌迷的感動。如果靈魂是二十一公克，所有粉絲因為你而完整了、完美了。」

清水分隊PO後，不少網友留言，「人生真的很無常，孝順要及時，珍惜身邊的人」、「喜歡他在玩很大的表現」、「珍惜身旁的每一個人，因為你不知道何時會從我們身邊消失」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來