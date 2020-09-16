淚曝小鬼私下一面！前電視台實習生：謝謝當年那雙拉我一把的手

▲小鬼熱情又沒有架子。（圖／翻攝自翻攝自Instagram／aes_alien）

記者周亭瑋／綜合報導

黃鴻升（小鬼）16日驚傳在北投住處猝逝，享年36歲，消息震驚各界，就有前電視台實習生哽咽透露，當年和小鬼接觸時的真實感受，直呼他熱情又沒有架子，文章惹淚上萬人，粉絲們崩潰狂喊，「這次真的希望是死神搞錯了！」

對於小鬼驟逝消息，臉書知名粉專「台灣迷因 taiwan meme」稍早寫下長文，提到「有一種努力，叫黃鴻升。7年級對你的印象，是娛樂百分百常大笑的主持人；8年級對你的印象，是偶像劇演員、是千分之一的歌手；9年級對你的印象，是綜藝玩很大的熱血男兒，這是大家對你的印象，但我對你的印象...是我18歲剛到台北唸書，去電視台實習時，那位對實習生完全沒有架子的你。」

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他回憶道，「當時已經是大明星的你，對現場的工作人員非常客氣，連我這個小龍套，都被你謝謝到有點不好意思，幾年後在南部的活動碰到，你還主動問我，『我們是不是在哪裡見過？』隨後也聊了一番，還跟我留了電話，說回台北可以聯絡敘舊。」

在他眼中，身為大明星的小鬼，不僅沒架子又很熱情，「這些年，看到你在演藝圈的努力有所成就，在台灣能堅持這麼久的本土藝人，真的不多，能熬出了一番天地，我也都默默替你開心。」

▲小鬼從娛百主持人，到綜藝玩很大的熱血男兒。（圖／翻攝自小鬼臉書）

接著他話鋒一轉，鼻酸直呼「好人總是會有好報的，對吧？沒想到2020就是這麼爛，竟然把你給帶走了。謝謝鬼哥，點綴豐富了台灣三個世代的童年；謝謝鬼哥，一直努力不放棄，在台灣演藝圈努力；謝謝鬼哥，謝謝你當年在片場的那雙拉了我一把的手。」

時至今日，他仍記得鬼哥對他說過的一些話，像是「便當喔？啊你吃了沒？這先給你」、「台北很累喔！哇靠你才18歲喔」、「哇！這裡也遇到你喔！混的不錯喔」，最後他不禁哽咽，「謝謝鬼哥，你不只是位好藝人，在我心裡，你更是位貨真價實的好人，可惜，上天又帶走了一位好人。」

文章po出短短1小時，已超過1.6萬人按讚，大家紛紛難過留言，「你是個很努力的藝人！對我們7年級生來說，你也是7年級生的榮耀」、「好難過的文，從文章看得出來黃鴻升是個好暖的男生」、「他算是少數少數少數演藝圈正常且努力的好藝人，RIP」、「2020不知道要帶走多少人」、「好難受，要哭了」。

►本文由「台灣迷因 taiwan meme」授權引用。