小鬼粉絲80萬...「驟逝衝微博熱搜第一」惹哭5.6億網友

▲黃鴻升過世，震驚演藝界！（圖／翻攝自小鬼IG）



記者劉維榛／綜合報導

黃鴻升（小鬼）於16日在家中驟逝，享年36歲，其實前2天他主持《聊聊大明星》時才喊「下周一見」，如今食言了，讓兩岸粉絲難過到無法接受，「鬼哥不要鬧」、「多麼希望是假新聞啊ＱＱ」，逝世消息更登上微博熱搜第一，吸引5.6億網友啜泣悼念。

小鬼驚傳在北投住家過世，事實上，爸爸就住在附近，今（16）日中午11時許，他進到兒子住家，卻發現冷氣、電視都還開著，走進房間卻驚見兒子趴臥地面，遺體已屍僵。根據警方初步調查，小鬼當時浴室水放好，衣服有穿，但褲子半脫倒臥浴室門口，疑似猝死，現場無任何藥物、 酒瓶。

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在微博有80萬粉絲的小鬼，逝世消息曝光後，立刻衝上熱搜第一名，閱讀破5.6億、討論8.8萬，此外，初戀女友楊丞琳也沉痛發文，「我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他...」該話題也占據熱搜第5名。

▲兩岸粉絲哭一片！（圖／翻攝自微博）

對此，有PTT網友發問，「小鬼在台灣知名度很高沒錯？在大陸也有很高的知名度嗎？整個討論熱量剛剛幾乎是第二名的兩倍。」底下網友回應，「對岸不少人會看台灣綜藝，娛樂百分百之類的」、「偶像劇電影什麼的，還算是有點知名度吧」、「高以翔去年死掉才誇張，熱搜好幾天」、「因為楊丞琳吧，她也在熱搜」。

同樣讓粉絲感到惋惜的就是男星高以翔，去年他錄浙江衛視《追我吧》時，因跑步忽然暈倒，儘管送醫後急救9小時仍不治，享年35歲，難過消息曝光後，當時也一度衝上熱門話題第一名，引發2.5億網友關注。