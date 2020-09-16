連千毅「開直播就起乩」　自爆直播主之亂內幕！被關一年只謝她

圖、文／鏡週刊

去年爆發的「直播主之亂」嚴重衝擊治安，主角連千毅遭收押近1年，日前被重判，但也以450萬元交保，暫時重獲自由。被外界視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景的謝育全，痛批連一上直播台就像是「起乩」，完全控制不了自己，根本是有大頭症的暴發戶。對此，連接受本刊訪問時強調虛心受教，也承認在不知情的狀況下賣出仿冒品，並透露他在獄中抄經懺悔的過程。

▲引發直播主之亂的連千毅，交保後首度受訪，強調深刻檢討、真心懺悔。（圖／鏡週刊提供，下同）

9月9日晚間，因「直播主之亂」遭收押近1年的連千毅，交保後首度重回直播台，雖然過程只有短短不到20分鐘，卻吸引2萬3,000人觀看，甚至一度因流量過大而斷線，但連這次的直播和以往不同，少了霸氣，結束之後也一反常態，把直播影片下架，回歸之路顯得低調又謹慎。

▲喧騰一時的直播主之亂引發鬥毆、開槍等事件，嚴重衝擊了台灣治安。（翻攝黑色豪門企業臉書）

今年1月，包括連千毅、鄭又仁等27人，遭高雄地檢署依《組織犯罪防制條例》《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》妨害自由、恐嚇、傷害、毀損、妨害公務等罪嫌起訴，7月底，法院判連逾8年徒刑，但也裁定讓他以450萬元交保。

對於連千毅重獲自由，他的「阿兄」、有天道盟太陽會背景的謝育全接受本刊訪問時，除了提醒連行為要收斂，也斥責他在鏡頭前、後是二個人，只要直播一開，就像乩童被降駕一樣，無法控制自己，「他做生意的方式，就是一副少年得志的樣子，很像一夜致富的暴發戶，我們當長輩的看不過去，時常勸他，但他當時紅到有大頭症，聽不下去，只會說『阿兄挖災』來應付我們。」

▲連千毅（左）的「阿兄」謝育全（右）批連只要上了直播台，就像乩童被降駕、不受控制。（讀者提供）

謝育全無奈地表示，他自己也因連惹出的直播主之亂受到牽連，一度被逮捕收押，為此，他語帶微辭地說：「我不否認自己的過去，但我現在做砂石業與運輸業等正當生意，不能因為說我跟連比較好，他員工做的事就要一起算在我頭上！」

不過，謝育全也替連千毅緩頰說：「其實跟他相處過就知道，他私底下很有禮貌，只要我站起來，他絕對不會坐著，他被收押之後，很多人落井下石，還故意把他貼上『背骨仔』的標籤，企圖挑撥我們之間的關係，其實這些都是子虛烏有，我只是懶得解釋，難道要我們在大馬路上手牽手證明給大家看嗎？」

謝育全並向連千毅喊話：「一定要改變風格，好好做生意，如果有需要幫忙的地方，我們這些長輩還是會全力支持，其餘就要看他自己的修為了！」

對此，本刊透過管道訪問連千毅，歷經311天羈押的他，與記者約在桃園市一家車行見面，首度面對媒體細訴自己的心路歷程，態度顯得很客氣，話也不多，與一年前直播時的霸氣形象差異甚大。

▲檢警在連千毅倉庫搜出仿冒的賓士行李箱，連稱遭供應商欺騙，將提告。（翻攝畫面）

連千毅也坦承自己一時不察賣到仿冒品，為此已經慘賠超過3,000萬元。他表示：「我要深深向消費者與粉絲致歉，因為二名倉管人員把關不周，以至於商品出現缺失，我發現後，已經先將這二個人開除，這是不能發生、不可原諒的錯誤！」

對於這段往事，連千毅解釋，他後來知道真相時，人已在看守所了。「當時我有請律師向公司轉達，務必要無條件讓消費者退換貨，目前為止退款超過3,000萬元，大約9成的消費者都已經處理完畢。」

「商譽損失是我最氣憤的事，我把廠商當作朋友、信任他們，沒想到他們卻提供假貨害我，對於這些問題廠商，我已請律師提告詐欺，一定會給信任我的消費者們一個交代。」連千毅說，希望能夠透過訴訟撥亂反正，也希望社會大眾及粉絲再給他一個機會，讓他重新出發。

他感嘆地說：「當時我被羈押禁見，無法跟外界接觸，很多討厭我的人趁機打壓我，甚至透過媒體放話，造成很多長輩及粉絲對我有誤解，我這次希望把事情的前因後果講清楚，更期盼得到大家的諒解。」

重獲自由之後，連千毅希望能東山再起，繼續做直播網購的生意，他透露在看守所念了許多商業相關的書籍，未來會應用在事業上，他還承諾會把每個月盈餘的10分之1投入公益之用。

他並向本刊出示過去捐款的單據及照片表示，其實他一直都有在做公益，之前曾捐助全新電腦、家電給高雄某育幼院，也捐款給罕見疾病醫療院所，即便收押期間，也要求員工繼續捐助，目的就是回饋社會。

本刊記者私下向其捐贈育幼院求證得知，連千毅確實在羈押之前，就有捐助一些電腦、家電給高雄某育幼院，該育幼院還指出：「連先生就像一般熱心公益的人一樣，他來的時候，會詢問每個小孩的狀況，依照需求，送來電腦與家電等物資。」

▲遭收押近1年，連千毅透露在看守所中抄寫《道德經》懺悔。（連千毅提供）

遭收押近1年期間，連千毅最感謝的就是太太，因為太太把家裡跟二個小孩照顧、打理得很好，讓他無後顧之憂。他也以自身為例呼籲社會大眾，行事千萬不要衝動，也不可抱持僥倖心態做壞事，不然會像他一樣，必須面對司法、付出慘痛代價，不僅自己受苦，親友也跟著被連累。

最後，他告訴本刊，現在的他深刻體悟，腳踏實地比什麼事都重要，他一定會改過自新，坦然面對未來的人生。

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