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閻麗夢再爆新冠病毒是「實驗室產物」…6個月就能合成

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▲▼中國病毒學家閻麗夢。（圖／翻攝自推特／@LiMengYAN119）

▲中國病毒學家閻麗夢發布論文指新冠病毒是武漢實驗室人為合成的病毒。（圖／翻攝自推特／@LiMengYAN119）

記者葉睿涵／綜合報導

中國病毒學家閻麗夢最近發布論文並接受採訪，揭露在全球引起大流行疫情的新冠病毒源自武漢研究室。她指出，雖然大家普遍接受新冠肺炎源於自然演化，但這個理論缺乏實質證據佐證；她的最新研究證實，新冠病毒是以舟山蝙蝠病毒ZC45和ZXC21為範本，人為合成的「實驗室產物」，製作病毒的方法也十分簡便，只要6個月就能完成。

綜合《DNA India》與《Himalaya Global》報導，前香港大學公共衞生學院學者、目前已流亡美國的閻麗夢爆料，新冠病毒是由武漢的實驗室在中國政府的監控下所製造，並非源自於所謂的華南海鮮批發市場。她補充，一直被認為是疫情爆發地的華南海鮮批發市場只是一個煙幕彈，因為她透過當地的醫生以及情報瞭解到，新冠病毒並非自然起源的病毒，在最初的病例中，他們沒有發現任何中間宿主的存在。

閻麗夢在接受The National Pulse的採訪時表示，新冠病毒的基因序列與舟山蝙蝠病毒ZC45和ZXC21相近，而中國軍方實驗室擁有這兩個病毒，武漢實驗室就是在他們的支持與監控下，完成了新冠病毒的實驗。她在論文中也指出，新冠病毒擁有的生物特徵與來源自動物的病毒並不一致，不像是自然出現的病毒，因此她們認為，新冠病毒是以舟山蝙蝠病毒ZC45和ZXC21為範本，人為合成的「實驗室產物」；由於製作病毒的方法十分簡便，中國的實驗室有能力在6個月內就製造出這種病毒。

閻麗夢補充，她在發現病毒的第一時間就向當局提報病毒的潛在風險，不過她的警告受到忽視，還被威脅不能洩漏研究結果。世界衛生組織在知道新冠病毒的影響後，也並未及時做出回應，間接地導致了疫情蔓延全球的嚴重後果。早在疫情流行前，中國政府就已瞭解新冠病毒存在人傳人的風險，而且新冠病毒是一種高突變病毒，若不加以控制，勢必會引起一場全球大流行的災難，但迫於官方壓力，科學家們只能選擇沉默。

當閻麗夢想站出來發聲，讓全世界提高警惕時，卻遭到恐嚇，迫使她必須離開香港，尋求美國的庇護。她還聲稱，即使她靜悄悄地離開中國，政府仍然動用國家權力，並透過各個管道散佈假消息詆毀她，以破壞她的信譽，好讓世人不相信她的話。

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