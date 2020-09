閻麗夢再爆新冠病毒是「實驗室產物」…6個月就能合成

▲中國病毒學家閻麗夢發布論文指新冠病毒是武漢實驗室人為合成的病毒。(圖/翻攝自推特/@LiMengYAN119)

記者葉睿涵/綜合報導

中國病毒學家閻麗夢最近發布論文並接受採訪,揭露在全球引起大流行疫情的新冠病毒源自武漢研究室。她指出,雖然大家普遍接受新冠肺炎源於自然演化,但這個理論缺乏實質證據佐證;她的最新研究證實,新冠病毒是以舟山蝙蝠病毒ZC45和ZXC21為範本,人為合成的「實驗室產物」,製作病毒的方法也十分簡便,只要6個月就能完成。

綜合《DNA India》與《Himalaya Global》報導,前香港大學公共衞生學院學者、目前已流亡美國的閻麗夢爆料,新冠病毒是由武漢的實驗室在中國政府的監控下所製造,並非源自於所謂的華南海鮮批發市場。她補充,一直被認為是疫情爆發地的華南海鮮批發市場只是一個煙幕彈,因為她透過當地的醫生以及情報瞭解到,新冠病毒並非自然起源的病毒,在最初的病例中,他們沒有發現任何中間宿主的存在。

