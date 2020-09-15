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國中歷史狂砍中國史！　人民日報：「獨」害島內下一代

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▲▼ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

▲新課綱國中歷史課本大幅縮水。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

108新課綱上路，但國中歷史課本中國史部分卻大幅縮水，連三國、平民皇帝劉邦的故事都被刪。對此，陸媒《人民日報海外版》15日發表標題為《台歷史教科書「獨」害島內下一代》的社評指出，直接結果之一是讓歷史教育失去知興替、明得失的意義，讓島內下一代變得淺薄無知。

評論指出，一本教科書每年約20萬名台灣學生使用，10年就是200萬名，加上外溢效果，全台灣恐有400萬人要受到這種「去中國化」歷史課本影響，「台獨」教科書若得不到及時撥亂反正，拖越久「獨」害越深，台灣社會需要付出的代價就越大。

評論直言，多年來，綠營一直想盡辦法修改課綱；正如台灣中華語文教育促進協會理事長段心儀所說，「20年來台灣的教育資源被用來逐步建構一套『反中』的歷史詮釋。」

對此，國台辦發言人馬曉光曾評論，民進黨當局和「台獨」勢力主導推出的所謂新課綱，數典忘祖，美化殖民統治，企圖割裂兩岸的歷史和文化連接，不僅荼毒台灣年輕一代，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸對抗，必然遭到台灣社會的強烈反對。

▲▼ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

此前，嘉義大學歷史系教授吳昆財怒批，「新課本根本超簡陋」，學生學到的都是破碎的歷史，「商周到隋唐」2400年歷史僅以1600字講完，「課本到底在搞什麼？」

細數歷史新課本，吳昆財無奈表示，以翰林出版社為例，中國史共有6章節，要從商周講到晚清共3600年，以3600年分在6章節來看，一章節要講600年歷史，但每章節僅有1500字，再進一步算的話，一年的歷史只有2.5個字。

吳昆財提到，新課本第1章「從商周到隋唐的國家與社會」刪到只剩短短4頁，2400年歷史僅以1600字講完，歷史人物幾乎只提到秦始皇，漢武帝等人匆匆帶過，《史記》、《漢書》、三國、魏晉南北朝、貞觀之治、楊玉環與安史之亂統統不見，「這根本是破碎、簡陋到不行的歷史，沒有前因後果，凌亂！」

吳昆財憤怒指出，這樣凌亂的歷史課本，只會讓學生一點歷史概念都沒有，現在全球都要求學生要有閱讀、批判的能力，但這樣的課本會讓未來10年、300萬的學生沒有這些基本能力。

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