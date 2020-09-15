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女兒賺錢養還送房　老母始終偏心「好處全送兒子」：你要替哥哥想

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▲夫妻爭吵,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女子感嘆「母親偏心」，不論她怎麼對媽媽好，媽媽就是對哥哥比較好。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」無奈嘆，她從國中就幫忙家裡打工賺錢，支付自己的生活費、學費直到高中畢業，出社會後還苦存一筆錢，買了一間套房給母親住，但母親始終對哥哥比較好，經常把她買的生活用品、禮品轉送給轉送給，甚至要她「多替哥哥一家人想」，讓她真的覺得心好累。

原PO在爆怨公社表示，她出身在單親家庭，上面還有一位哥哥，爸爸很早就因故過世，過世時還留下一屁股債，全靠媽媽一個人努力還完，讓她非常不捨，長大後也努力賺錢，希望能讓母親享福，只是想到母親對兄妹2人的差別待遇，讓她一直不能釋懷。

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她出社會之前認為，媽媽賺錢非常辛苦，所以國中開始出去打工，賺生活費與學費到高中畢業，而哥哥學費都是家人全部處理，出社會後她苦存了一筆錢，買買了一間套房給母親住，但母親始終對哥哥比較好，把她買給老人家用的生活用品，多數轉送給哥哥一家人，還要她「多替哥哥一家人想。」

她說，「我承認自己心軟，不捨媽媽在那階段的付出及辛苦，只是很難過，自己為什麼到現在，仍沒有讓媽媽享福」、「也想到如果自己爭氣一點，是不是可以改善彼此關係」。她也好奇「現在家庭還有重男輕女觀念嗎」、「家人從未支柱過我，對老媽從不敢怒，只能自我消化，我心好累。」

其他網友看了紛紛表示，「我老公家也是這樣，真的不是所有母親對待小孩都是公平的」、「該反彈，就要反彈，不要一直被壓榨」、「你母親心中的天秤都是斜的」、「敞開心跟媽媽談一談，就算不改變，也要讓她知道妳的感受吧」、「我是覺得你應該多為自己想一點，你一直替家人想，誰有替你想過。」

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