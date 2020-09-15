睽違15年！立法院啟動修憲　「18歲公民權」擬綁2022縣市長選舉

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院14日朝野協商同意成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人組成。根據議事規定，會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。目前朝野相關修憲提案包括「18歲公民權」和「廢除考監兩院」等議題，國民黨則有望再提出恢復閣揆同意權和總統國情咨文常態化等2項修憲案。

依照現行的《憲法》增修條文第12條規定，《憲法》的修正，必須經過兩道程序。第一，立法院立法委員1/4（28人）之提議，3/4出席（85人），及出席委員3/4（64人）之決議，提出《憲法》修正案。第二，公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之1/2（以 2020 年臺灣選舉人數來計算，為966萬人）。

立法院長游錫堃14日上午主持朝野黨團協商決定，組成立法院修憲委員會，這也是自2005年以來，睽違15年啟動修憲工程。根據立法資料，目前共有10項中華民國憲法增修條文的修正草案，以及1項憲法本文的修正草案，合計共有11案，主要內容為「18歲公民權」、廢除考監兩院、擴充憲法人權清單等。

立委提交修憲提案後，透過程序委員會列入院會報告事項處理，院會交修憲委員會審查，如能獲得修憲委員會同意，才算完成初審，並送交院會進行二、三讀程後，才能交由公民投票複決。

根據《憲法》增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委1/4的提議，3/4的出席，及出席委員3/4的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

國民黨立法院黨團總召林為洲日前表示，除了檯面上憲改案，立委賴士葆已經提出恢復閣揆同意權、總統國情咨文常態化的2個修憲提案正在連署。民進黨團總召柯建銘日前曾表示，黨團內將成立修憲小組，也一定會提出黨團版本，但目前尚未有確切進展。

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