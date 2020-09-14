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立法院成立修憲委員會　啟動「憲改工程」

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▲▼民進黨立法院黨團召開憲政改革公聽會 鍾佳濱堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團14日在立法院召開憲政改革公聽會，由立委鍾佳濱（中）主持會議。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

立法院今天朝野協商同意成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人組成，目前朝野相關修憲提案包括「18歲公民權」、「廢除考監兩院」等議題。

立法院長游錫堃今天主持朝野黨團協商決定，組成立法院修憲委員會。根據立法資料，目前共有10項中華民國憲法增修條文的修正草案，以及1項憲法本文的修正草案，合計共有11案，主要內容為「18歲公民權」、廢除考監兩院、擴充憲法人權清單等。

由於修憲門檻相當高，為推動成功修憲，游錫堃表態支持複決投票綁2022大選。根據立院草擬的時程方案，若要綁大選，立法院最晚須於2022年3月29日通過修憲案。

憲法修正案在送出立法院、交由公民投票複決之前，立委提交修憲提案後，透過程序委員會列入院會報告事項處理，院會交修憲委員會審查，如能獲得修憲委員會同意，才算完成初審，並送交院會進行二、三讀程序。

修憲委員會委員為立委總額1/3加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成。置召集委員5人，由委員互選。會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。

朝野黨團研商組成「修憲委員會」相關事宜時，台灣民眾黨立法院黨團幹事長高虹安提及，民眾黨團和時代力量黨團人數比較少，無法達到最低連署門檻的8人，希望能以黨團名義在修憲委員會中提出修正動議案；時代力量立法院黨團副總召陳椒華也表達支持。

不過，民進黨團總召柯建銘態度保留，認為於法不合，「要研究一下」。

根據憲法增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委1/4的提議，3/4的出席，及出席委員3/4的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

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